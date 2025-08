Widmo korekty. Analitycy szukają rodzynków na rozgrzanym rynku

Po siedmiu miesiącach tej edycji portfela technicznego najwyższą stopą zwrotu może znów pochwalić się Sobiesław Kozłowski z Noble Securities, który w lipcu odrobinę poprawił swój wynik, do blisko 94 proc. Jako drugi plasuje się Przemysław Smoliński z BM PKO BP. Jego wynik jest co prawda o 52,6 pkt proc. niższy od lidera, ale 43,1 proc. zysku to wciąż sporo więcej od rynku. Podium zamyka Piotr Kaźmierkiewicz z BM Pekao z blisko 28-proc. stopą zwrotu.

Czytaj więcej Portfel fundamentalny Eksperci od fundamentów nie mogą nadążyć za rozpędzonym rynkiem Wytypowane przed miesiącem przez analityków spółki przyniosły zyski, ale nie na tyle duże, by prześcignąć rynek. Czy sierpniowe typy pomogą dogonić rynek?

Pierwsze negatywne sygnały

Ubiegły tydzień wyrysował na wykresie technicznym WIG20 Total Return sporych rozmiarów czarną świecę z niewielkim dolnym cieniem. Mamy zatem istotne odejście po ustanowieniu przez indeks rekordów. Do tego przy spadkowym tygodniu obroty nieco wzrosły w porównaniu z dwoma poprzednimi tygodniami, a to raczej sygnał dystrybucji. Z drugiej strony powyższe to wciąż zdecydowanie za mało, by mówić o zmianie trendu i prawdopodobnie część inwestorów szuka raczej okazji do wejścia. W poniedziałek na rynkach atmosfera była zdecydowanie lepsza niż pod koniec ubiegłego tygodnia, ale wciąż możemy mówić tylko o odrobieniu części strat. Na ten moment negatywne sygnały w krótkim terminie nie zostały zanegowane – poniedziałkowe zwyżki zatrzymywały się w okolicach połówek czarnych świec z piątku.

Foto: GG Parkiet

– Po majowym przystanku w postaci świecy doji na wykresie WIG20 nie ma już śladu, a byki agresywnie „pchają” indeks w stronę podażowej zapory 2976–3080 pkt – analizuje Michał Pietrzyca z DM BOŚ. – Strefa ta miała wysokie znaczenie w pierwszym półroczu 2008 r., ale obecnie to tylko „archaiczne poziomy”, których pokonanie przyniosłoby kolejną ilościową akceptację dla obserwowanej hossy na GPW. Z punktu widzenia długofalowych zmian według Fibonacciego czy Wyckoffa, koszyk WIG20 jest mocno dobierany przez zagraniczny kapitał, o czym świadczą skokowo narastające obroty. Ostatnie przejście na północ przez opory 2500–2800 pkt przyniosło strategiczne doważanie krajowych blue chips – przypomina Pietrzyca. Jak mówi, złamanie psychologicznych 3000–3080 pkt dałoby zielone światło na falowanie w stronę 3363–3414 pkt – Jak to często na rynkach bywa, pamiętajmy jednak, że samo złamanie okrągłych poziomów nie wystarczy do rozwinięcia się trendu. Potrzebne są jeszcze argumenty z areny światowej gospodarki. Zatem po złamaniu 3000 pkt oczekiwałbym retestu 3080 pkt oraz cofnięcia w stronę lokalnych wsparć 2844–2818–2800 pkt – przewiduje Pietrzyca. – Dodam tylko, że miesięczny RSI (14) przy 72 pkt jest nieco wypompowany, ale nie słabnie na nim momentum, podobnie jak na sygnalnej CCI (14). Przesilenie rynku byka trwa w najlepsze na GPW, niemniej 2025 r. przynosi zwiększenie ryzyka i dynamiki wahań WIG20. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne są intensywne zwyżki, tylko trzeba brać w parze zwiększone przy tym ryzyko w stosunku do wahań z poprzednich lat. Tak właśnie powinno wyglądać, na podbitej zmienności, wychodzenie z długofalowego układu bocznego – twierdzi analityk DM BOŚ.

Zdaniem Przemysława Smolińskiego ubiegły tydzień na warszawskim parkiecie przyniósł odwrócenie relacji popytu i podaży. – Po kilku bezskutecznych próbach pokonania górnego ograniczenia długoterminowego kanału wzrostowego, WIG20 odbił się w końcu od niego, rozpoczynając korektę. Najbliższe sesje pokażą, czy będzie ona miała jedynie krótkoterminowy charakter, czy też przeciągnie się na kolejne tygodnie – mówi. Jak zauważa, za drugim z wymienionych scenariuszy przemawiałoby cofnięcie się indeksu poniżej szczytów z pierwszej połowy roku.