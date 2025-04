Nie pozostaje nic innego, jak dołączyć do trendu

Czytaj więcej Portfel techniczny Druga połowa tygodnia dla WIG20 może być decydująca Indeks polskich dużych spółek tegoroczne szczyty ma niemal na wyciągnięcie ręki, ale też równie blisko mu do przełamania istotnych wsparć, co oznaczałoby rysowanie kolejnej fali spadkowej.

Problem ze wzbiciem

Wracając jednak do kwietniowych propozycji, to pomysł Danielewicza z PKO BP opiera się na założeniu trzymania się długoterminowego trendu, który jak najbardziej wciąż trwa. Jak zwraca uwagę ekspert BM Santandera, notowania największego polskiego banku dotarły do dość istotnego, krótkoterminowego wsparcia Fibo: 73,50–74,30 zł, wytyczonego na bazie kilku zniesień wewnętrznych. – Biorąc pod uwagę dominujący w ujęciu średnioterminowym trend wzrostowy, popyt powinien wykazywać się większą aktywnością we wskazanym rejonie – mówi. Według Danielewicza pomimo ostatniej korekty obóz byków cały czas zachowuje przewagę techniczną. – W rejonie 73,5–74,3 zł należy spodziewać się większej presji popytowej. Wybicie wymienionego wsparcia wygenerowałoby sygnał słabości – zakłada.

Kondycja banków będzie miała oczywiście kluczowe znaczenie dla głównych polskich indeksów, choć ostatnie sesje pokazują, że w razie problemów tej grupy firm na pomoc mogą przyjść również mocno reprezentowany w WIG20 sektor handlowy. Obraz techniczny WIG20 wygląda podobnie jak WIG-banki. W I połowie marca indeks wzbił się na najwyższy poziom w tym roku i zarazem znalazł się najwyżej od kilkunastu lat. Strefa wokół 2800 pkt, choć naruszona, pozostaje jednak teraz głównym oporem przed kontynuacją trendu wzrostowego w długim horyzoncie. Co więcej, na otwarciu tygodnia indeks wyrysował sporą lukę spadkową, przebijając poprzedni dołek. Kolejne dni przyniosły co prawda domknięcie luki, lecz WIG20 nie zebrał wystarczająco sił, by pójść krok dalej.

– WIG20 ma już od kilku tygodni problemy z pokonaniem średnioterminowego oporu: 2790–2811 pkt. Wykreowany przez podaż ruch kontrujący dotarł jednak do ciekawie prezentującej się zapory popytowej Fibo: 2678–2689 pkt. Warto zaznaczyć, że wymieniony klaster został utworzony również na bazie klasycznego podejścia (zasada zmiany biegunów) – zauważa Danielewicz. Przełamanie wspomnianych rejonów oznaczałoby najpewniej rozwinięcie kolejnej falki spadkowej.