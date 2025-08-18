Krótszy tydzień na warszawskiej giełdzie wlał w serca inwestorów lekką nutkę niepewności. O ile w środę WIG20 zaliczył spadek przez efekt odcięcia dywidendy od Orlenu, to już w czwartek byki napotkały na większe problemy.
Indeks największych spółek przez cały dzień był pod kreską. Ciężarem okazały się dla niego banki, które mocno traciły po tym, jak minister Andrzej Domański przypomniał o pracach nad nowym podatkiem, który ma być nałożony na banki. Później przyszło kolejne uderzenie w postaci inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych, która okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwań i stawia pod znakiem zapytania wrześniową obniżkę stóp w Stanach. Odczyt ten popsuł nastroje na Wall Street, a przez to i GPW w drugiej części dnia pogłębiła straty. WIG20 tracił nawet ponad 2 proc. Do tego nad rynkami ciążył temat rozmów na temat zawieszenia czy też zakończenia wojny w Ukrainie. Biorąc pod uwagę te elementy, a także fakt zbliżającego się długiego weekendu, raczej nie dziwi, że inwestorzy nie chcieli zostawać z akcjami na ten czas i zamykali część pozycji. W poniedziałek rynki mogą obudzić się bowiem w zupełnie nowej rzeczywistości i to, co działo się w czwartek czy też w poprzednich dniach, może nie mieć już większego znaczenia. Na brak emocji raczej nie będziemy mogli narzekać.
Piątkowa sesja na Wall Street okazała się mieszana. Przemysłowy Dow Jones zakończył handel nieznacznie nad kreską, podczas gdy spółki technologiczne straciły 0.5%.
Od spadków rozpoczyna poniedziałkową sesję większość europejskich indeksów akcji. Inwestorzy analizują weekendowe rozmowy rosyjsko-amerykańskie oraz wyczekują na dzisiejsze spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
Utrzymujący się od tygodnia na rosyjskim parkiecie entuzjazm prysł jak bańka mydlana po zakończonym fiaskiem spotkaniu na Alasce. Rosyjscy inwestorzy rzucili się wyprzedawać akcje. Pierwsze transakcje zawierali już nocą. Moskiewska giełda ograniczyła wyprzedaż.
Finałowa sesja świątecznego tygodnia na rynku warszawskim skończyła się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 oddał 1,58 procent przy obrocie zbliżonym do 1,45 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,28 procent przy 1,68 miliarda złotych obrotu.
Rozmowy USA-Rosja zaplanowane na piątkowy wieczór stają się kluczowym wydarzeniem dla światowych rynków, zwłaszcza wobec nieoczywistych szans na ogłoszenie zawieszenia broni w Ukrainie.
Ostatnia sesja przed długim weekendem na GPW przyniosła wyraźną przecenę. WIG20 stracił 1,58 proc. Nowy tydzień może jednak oznaczać też nową, rynkową rzeczywistość.