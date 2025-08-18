Gospodarki Rosji i Ukrainy nie zawaliły się pod ciężarem wojny

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Rosły płace, a stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie (2,2 proc. w czerwcu 2025 r.). Niedomagały jednak „cywilne” sektory gospodarki. Brakuje im pracowników, a aktywności biznesowej szkodzą wysokie stopy procentowe. Główna stopa procentowa rosyjskiego banku centralnego wynosi 18 proc., a jeszcze w maju sięgała 21 proc.
- Gospodarka Rosji zmaga się z wysokimi stopami procentowymi i trwającym wysiłkiem wojennym. Przed nami długi okres słabego wzrostu. Wskaźniki dotyczące nastrojów biznesu i intencji inwestycyjnych spadły do najniższych poziomów od wielu lat. Rynek pracy ochładza się, a słabszy popyt pomoże złagodzić presję inflacji – główna stopa inflacji spadła z 9,4 proc. r./r. w czerwcu do 8,8 proc. w lipcu. Spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 0,8 proc. w 2025 roku, przy czym ryzyko recesji w tym roku pozostaje bardzo wysokie – prognozuje Liam Peach, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
O ile w dniach poprzedzających amerykańsko-rosyjski szczyt na Alasce inwestorzy kupowali aktywa mogące znacząco rosnąć po zakończeniu wojny na Ukrainie, to po spotkaniu Trumpa z Putinem dawała o sobie znać na rynkach większa ostrożność.
W obliczu wyśrubowanych wycen dużych i średnich firm i poprawiającej się sytuacji makro, akcje małych spółek stanowią coraz bardziej atrakcyjną opcję. Jakie argumenty inwestycyjne za nimi przemawiają?
Większość spółek będących w tym roku na celowniku biur maklerskich jak na razie przyniosła zyski posiadaczom ich akcji. Jest jednak kilka w tym roku, które mocno rozczarowują inwestorów.
15 sierpnia Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem. Inwestorzy liczą na konkrety w sprawie końca wojny Rosji z Ukrainą. Eksperci Trigona wytypowali konkretne branże i spółki z GPW, które mogą zyskać.
Pod koniec tygodnia ma dojść do spotkania prezydentów USA i Rosji, a być może także Ukrainy. Nadzieja na rozejm to jeden z głównych czynników, które popchnąły w sierpniu krajowy rynek akcji na szczyty.
Z jednej strony wysokie wyceny spółek i chęć realizacji tegorocznych, rewelacyjnych w wielu przypadkach zysków i liczne zagrożenia mogą przynieść korektę, ale nadal dobra kondycja spółek i trwający trend nie odstraszają od rynków akcji.