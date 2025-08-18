Gospodarki Rosji i Ukrainy nie zawaliły się pod ciężarem wojny

Rosły płace, a stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie (2,2 proc. w czerwcu 2025 r.). Niedomagały jednak „cywilne” sektory gospodarki. Brakuje im pracowników, a aktywności biznesowej szkodzą wysokie stopy procentowe. Główna stopa procentowa rosyjskiego banku centralnego wynosi 18 proc., a jeszcze w maju sięgała 21 proc.

- Gospodarka Rosji zmaga się z wysokimi stopami procentowymi i trwającym wysiłkiem wojennym. Przed nami długi okres słabego wzrostu. Wskaźniki dotyczące nastrojów biznesu i intencji inwestycyjnych spadły do najniższych poziomów od wielu lat. Rynek pracy ochładza się, a słabszy popyt pomoże złagodzić presję inflacji – główna stopa inflacji spadła z 9,4 proc. r./r. w czerwcu do 8,8 proc. w lipcu. Spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 0,8 proc. w 2025 roku, przy czym ryzyko recesji w tym roku pozostaje bardzo wysokie – prognozuje Liam Peach, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.