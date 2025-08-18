WIG20 zyskał 0,42 procent przy obrocie przekraczającym 1,51 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,50 procent z licznikiem pokazującym blisko 1,71 miliarda złotych. Na plan pierwszy wybiła się relatywna słabość spółek bankowych, które oglądane przez pryzmat indeksu WIG-Banki kontynuowały czwartkową korektę i straciły 0,37 procent zbierając blisko 501 milionów złotych obrotu. Z perspektywy końca sesji widać jednak, iż naprawdę słabość banków została zbudowana głównie na przecenie PKO BP o 0,94 procent, gdy akcje Pekao zdrożały o 0,43 procent. Na dwie spółki bankowe przypadło też około 422 milionów złotych obrotu. Patrząc na aktywność do odnotowania jest przeszło 177 milionów złotych ugrane na akcjach Orlenu, niemal 120 milionów złotych na akcjach Allegro i blisko 215 milionów złotych na akcjach Żabka Group. W sumie na pięć wspomnianych spółek przypadła przeszło połowa obrotu na całym rynku i niemal trzecia część w koszyku blue chipów. Takie przechylenie aktywności – zwłaszcza połączone ze odmiennym zachowaniem spółek – wskazuje na porządkowanie portfeli przez dużych graczy, co nie pozwala wyciągać poważniejszych wniosków na temat kondycji rynku. Z perspektywy technicznej zwyżka WIG20 była próbą stabilizacji rynku w środku konsolidacji między psychologicznymi barierami 3000 pkt. i 2900 pkt. W praktyce, rynek wzmocnił wymowę zeszłotygodniowego powrotu WIG20 do granic konsolidacji po nieudanym wybiciu nad psychologiczną barierę 3000 pkt. Do odnotowania jest wrażliwość rynku na zachowanie giełd bazowych, które oglądane przez pryzmat wykresów S&P500 czy niemieckiego DAX-a bez sukcesu konfrontują się z psychologicznymi i technicznym oporami w rejonach – odpowiednio – 6500 pkt. i 25000 pkt. Dodatkowym elementem wymuszającym szacunek dla postaw giełd bazowych jest fakt, iż tydzień jawi się jako okres czekania na piątkowe wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej na corocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które w przeszłości przynosiło ważne deklaracje na temat kształtu polityki monetarnej w USA.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.