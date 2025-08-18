Co ważniejsze dla dolara? Biały Dom czy Jackson Hole?

Dzisiaj ma dojść do spotkania Zelenskiego z Trumpem przy udziale europejskich liderów, na którym mają być przedstawione rosyjskie warunki dotyczące pokoju. Wydaje się jednak, że przestrzeń na ustępstwa ze strony Ukrainy będzie mocno ograniczona. Przez brak faktycznych rezultatów rynki reagują na otwarciu w poniedziałek w bardzo ograniczony sposób, dlatego istnieje szansa, że uwaga rynków przeniesie się na inne ważne wydarzenie, czyli sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole, na którym wystąpi nie kto inny jak szef Fed, Jerome Powell.

Wygranym ostatniego spotkania na Alasce wydaje się być przede wszystkim Władimir Putin, rosyjski prezydent. Po pierwsze został przyjęty z honorami, a po drugie wydaje się, że zmienił podejście Donalda Trumpa w stosunku do Rosji i Ukrainy. W ostatnich miesiącach Rosja zawsze wyciągała rękę do zgody, kiedy Biały Dom tracił cierpliwość. Nie inaczej było teraz, kiedy najpierw Witkoff spotkał się w Moskwie z negocjatorami, a później doszło do propozycji bezpośredniego spotkania na linii Trump-Putin. Putin w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu mówił w dużej mierze o potencjalne biznesowym, który płynie z potencjalnej współpracy między Rosja i USA. To oznacza, że przynajmniej na ten moment i najprawdopodobniej na okres możliwych negocjacji, Stany Zjednoczone nie będą nakładać dodatkowych sankcji lub ceł na Rosję. To kolejny sukces Putina. Dzisiaj ma odbyć się spotkanie między Zelenskim oraz Trumpem. Najprawdopodobniej amerykański prezydent będzie próbował przekonać ukraińskiego prezydenta do ustępstw terytorialnych, co oczywiście będzie bardzo trudne do uzyskania. Same rynki finansowe w zasadzie w ograniczonym stopniu reagują na to, co miało miejsce w trakcie spotkania w piątek. Ropa minimalnie odbija, dolar zyskuje i złoto lekko rośnie w obliczu pojawienia się większej ilości pytań niż odpowiedzi.

Choć rezultat dzisiejszych rozmów będzie kluczowy, to istnieje mała przestrzeń do tego, aby osiągnąć jakiś przełom. Wobec tego rynek będzie skupiony na innych ważnych wydarzeniach, jak minutes FOMC w najbliższą środę oraz przede wszystkim na sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole w USA. Na tym wydarzeniu wystąpi przede wszystkim Jerome Powell, po którym oczekuje się, że najprawdopodobniej powróci do obniżek stóp procentowych. Oczywiście z jednej strony mamy wyraźny sygnał słabości na rynku pracy, choć jeszcze nie takiej, która biłaby na alarm. Z drugiej strony inflacja zaczyna pokazywać, że nie powiedziała ostatniego słowa. Taki sygnał wysłała przede wszystkim wyższa inflacja PPI, która może sugerować, że od momentu nałożenia wysokich ceł, presja na podwyżki cen będzie dosyć znacząca. Wobec tego rynek zadaje sobie pytanie. Czy Powell potwierdzi chęć do obniżek, czy jednak wręcz przeciwnie powie, że nie jest to jeszcze dobry moment na dyskusję o obniżkach. Przed nami jeszcze wiele ważnych odczytów makro, które mogą odpowiedzieć na pytanie, czy obniżka faktycznie jest potrzebna.

Chwilę przed 12:00 za dolara płacimy 3,6425 zł, za euro 4,2545 zł, za franka 4,9343 zł, za funta 4,5115 zł.

Michał Stajniak, CFA