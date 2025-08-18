Analiza poranna – W oczekiwaniu na Jackson Hole

Dziś rano notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy nieznacznie osuwają się na południe. Spotkanie Trumpa z Putinem nie zakończyło się przełomem, a amerykański prezydent dziś ma spotkać się z prezydentem Zełenskim oraz przedstawicielami Unii. Trump zrezygnował z nacisków na natychmiastowe zawieszenie wojny w Ukrainie, a Putin zażądał, aby Ukraina oddała kontrolę nad regionami Donbasu oraz Ługańska. Rynki z dystansem podchodzą do tych rozmów, a inwestorzy mają świadomość, że to dopiero mały krok przybliżający do zawieszenia broni.
Geopolityka cały czas będzie odgrywała kluczową rolę, ale w najbliższych dniach większa uwaga przesunie się w kierunku bankierów centralnych. W piątek rusza bowiem doroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Przypomnijmy, że Fed jastrzębio zaskoczył komunikatem po ostatnim posiedzeniu i jeśli we wrześniu ma wydarzyć się obniżka stóp, ostatni moment, aby ją lepiej zapowiedzieć. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli Fed przebija się jeden przekaz. Przed decyzją o obniżce przedstawiciele Fed chcą jeszcze utwierdzić się w przekonaniu o spadającej inflacji. W środę jeszcze poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed, a w czwartek całą serię wstępnych danych PMI obrazujących jak wygląda poziom koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu.
Amerykańska giełda pozostaje na szczytach, a kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie może w większym stopniu odbijać się na europejskich parkietach. Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne nie należy do najciekawszych, a doniesienia z Białego Domu będą najważniejsze.
Eurodolar po ostatnich wzrostach spada poniżej 1.17, a notowania złota od dłuższego czasu pozostają w konsolidacji i notowania poruszają się wokół 3350 USD za uncję. Ropa jednak schodzi coraz niżej, a baryłka WTI wyceniana jest na poziomie 62 USD. To najmniej od początku czerwca.
EURUSD; D1
Od spadków rozpoczyna poniedziałkową sesję większość europejskich indeksów akcji. Inwestorzy analizują weekendowe rozmowy rosyjsko-amerykańskie oraz wyczekują na dzisiejsze spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
Ostatnia sesja przed długim weekendem przyniosła wyraźną przecenę. Nowy tydzień może jednak oznaczać nową rynkową rzeczywistość.
Utrzymujący się od tygodnia na rosyjskim parkiecie entuzjazm prysł jak bańka mydlana po zakończonym fiaskiem spotkaniu na Alasce. Rosyjscy inwestorzy rzucili się wyprzedawać akcje. Pierwsze transakcje zawierali już nocą. Moskiewska giełda ograniczyła wyprzedaż.
Finałowa sesja świątecznego tygodnia na rynku warszawskim skończyła się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 oddał 1,58 procent przy obrocie zbliżonym do 1,45 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,28 procent przy 1,68 miliarda złotych obrotu.
Rozmowy USA-Rosja zaplanowane na piątkowy wieczór stają się kluczowym wydarzeniem dla światowych rynków, zwłaszcza wobec nieoczywistych szans na ogłoszenie zawieszenia broni w Ukrainie.