Analiza poranna – W oczekiwaniu na Jackson Hole

Dziś rano notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy nieznacznie osuwają się na południe. Spotkanie Trumpa z Putinem nie zakończyło się przełomem, a amerykański prezydent dziś ma spotkać się z prezydentem Zełenskim oraz przedstawicielami Unii. Trump zrezygnował z nacisków na natychmiastowe zawieszenie wojny w Ukrainie, a Putin zażądał, aby Ukraina oddała kontrolę nad regionami Donbasu oraz Ługańska. Rynki z dystansem podchodzą do tych rozmów, a inwestorzy mają świadomość, że to dopiero mały krok przybliżający do zawieszenia broni.

Reklama

Geopolityka cały czas będzie odgrywała kluczową rolę, ale w najbliższych dniach większa uwaga przesunie się w kierunku bankierów centralnych. W piątek rusza bowiem doroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Przypomnijmy, że Fed jastrzębio zaskoczył komunikatem po ostatnim posiedzeniu i jeśli we wrześniu ma wydarzyć się obniżka stóp, ostatni moment, aby ją lepiej zapowiedzieć. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli Fed przebija się jeden przekaz. Przed decyzją o obniżce przedstawiciele Fed chcą jeszcze utwierdzić się w przekonaniu o spadającej inflacji. W środę jeszcze poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed, a w czwartek całą serię wstępnych danych PMI obrazujących jak wygląda poziom koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu.

Amerykańska giełda pozostaje na szczytach, a kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie może w większym stopniu odbijać się na europejskich parkietach. Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne nie należy do najciekawszych, a doniesienia z Białego Domu będą najważniejsze.

Eurodolar po ostatnich wzrostach spada poniżej 1.17, a notowania złota od dłuższego czasu pozostają w konsolidacji i notowania poruszają się wokół 3350 USD za uncję. Ropa jednak schodzi coraz niżej, a baryłka WTI wyceniana jest na poziomie 62 USD. To najmniej od początku czerwca.