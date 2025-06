Portfel techniczny na czerwiec: Okres powyborczy lepiej przeczekać z misiami

Średni wynik portfela technicznego w maju to 5,4 proc.

Czytaj więcej Finanse Inwestorzy nie wydają się być zaskoczeni wynikami wyborów W ocenie analityków nie należy przeceniać wpływu wyniku niedzielnych wyborów prezydenckich na krajowy rynek akcji, choć trzeba się liczyć z wyższym poziomem ryzyka politycznego.

WIG20 napotkał sufit

W czerwcu w portfelu również brakować będzie banków. Kaźmierkiewicz, Kozłowski i Sawicki pozostają przy swoich wyborach sprzed miesiąca (odpowiednio: Pepco Group, Toya i Orlen), ale mamy też kilka nowości. Paweł Danielewicz z BM Santander liczy na dobre zachowanie Erbudu, który jak na razie w tym roku jest słabszy od szerokiego rynku. Michał Pietrzyca z DM BOŚ wybrał Grupę Apator (około 14 proc. zwyżki od początku roku), a Smoliński postawił na Datawalk, czyli jedną z najsilniejszych spółek szerokiego rynku, z blisko 93-proc. wzrostem po nieco ponad pięciu miesiącach tego roku.

Sam czerwiec rozpoczął się na krajowym rynku dość nerwowo. Inwestorzy reagowali na wyniki II tury wyborów prezydenckich, ale z rana pojawiły się także fatalne dane z krajowej gospodarki i do tego większość rynków na świecie świeciła na czerwono. Pod koniec dnia WIG20 notował 0,9-proc. spadek, a WIG tracił 0,8 proc., czyli znacznie mniej niż w najgorszym momencie dnia. Indeks dużych spółek wyznaczył dzienny dołek na 2678 pkt, od którego całkiem mocno się odbił. Jak na razie zatem indeks potwierdził wsparcie szerokiej strefy wokół 2700 pkt, w okolicach której znalazł się także nieco ponad tydzień temu, a także na początku maja.

– Choć najbliższe sesje upłyną zapewne pod hasłem wyniku wyborów prezydenckich, to jednak już od pewnego czasu widać było osłabienie popytu – przypomina Smoliński. – W kolejnych tygodniach można spodziewać się pogłębienia przewagi strony podażowej, ale z technicznego punktu widzenia, szczególnie na małych i średnich spółkach cały czas obowiązuje długoterminowy trend wzrostowy, a obecne spadki mają jedynie charakter korekcyjny – podkreśla.

Danielewicz, zerkając na górę wykresu WIG20, zauważa, że nie zdołał on w ostatnim okresie zanegować liczącej się (i co istotne, respektowanej przez rynek) zapory podażowej Fibo: 2897–2910 pkt. – W połowie maja doszło tutaj do relatywnie silnego wzrostu presji podażowej. Warto podkreślić, że ruch spadkowy wytracił swój impet w węźle: 2652–2668 pkt, zbudowanym na podstawie zniesienia 38,2 proc. Właśnie z wymienionego rejonu kupujący raz jeszcze zaatakowali, ale i tym razem nie doszło do sforsowania wymienionej na wstępie zapory podażowej – analizuje ekspert BM Santander. Jak mówi, obecnie wykres warto analizować przede wszystkim pod kątem strefy: 2652–2668 pkt, posiadającej silne wzmocnienie w postaci linii szyi hipotetycznej formacji RGR. – Implikacje związane z przełamaniem tak charakterystycznego wsparcia to najpewniej kontynuacja tendencji spadkowej z opcją testu zniesienia 61,8 proc. (poziom 2525 pkt). Tak czy inaczej, pogorszyłby się wizerunek techniczny wykresu w przypadku poddania przez kupujących węzła Fibo: 2652–2668 pkt – mówi Danielewicz.