Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Tym samym rynki nie widzą w tym korzyści, a złoty w poniedziałek rano nieco słabnie - notowania euro wracają w okolice 4,26 zł, a dolar odbija do 3,64 zł. Dla dalszych perspektyw złotego kluczowe mogą być dwie rzeczy - EURUSD i kondycja światowych giełd. Dlaczego? Piątkowe dane z USA zaczynają wpisywać się w scenariusz w którym amerykańska gospodarka wchodzi w fazę spowolnienia. Teoretycznie daje to więcej argumentów za cięciami stóp procentowych przez FED, które rozpoczną się we wrześniu, ale w zachowaniu się EURUSD i indeksów na Wall Street widać pewien sceptycyzm. Przebijają obawy związane z utrzymaniem korzystnej koniunktury wokół ryzykownych aktywów, jaka miała miejsce w ostatnich miesiącach. Finalnie może się to skończyć poważniejszą korektą na S&P500 i umocnieniem dolara na fali risk-off. W takiej sytuacji złoty mógłby się osłabić, a konsolidację na EURPLN widoczną od kwietnia b.r. można potraktować jako bazę do mocniejszego ruchu ponad 4,30 w kolejnych tygodniach. W przypadku USDPLN wspomniany ruch na EURUSD dałby argumenty za szybkim powrotem w stronę 3,75 i wyjściem wyżej.
Wykres dzienny EURPLN
Wykres dzienny USDPLN
Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ
Piątkowe spotkanie pomiędzy Trumpem oraz Putinem nie przyniosło w zasadzie realnego progresu dotyczącego pokoju na Ukrainie.
Dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych faworyzują dolara. To niezbyt dobra informacja dla złotego.
Cały świat szykuje się do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Władimirem Putinem. Choć oczekiwania przed spotkaniem nie są wysokie, to należy pamiętać, że jest to pierwsze spotkanie od początku wojny na tak wysokim szczeblu.
Złoty o poranku nieznacznie tracił na wartości. Inwestorzy myślami są już jednak przy piątku.
Dolar na światowym rynku znów jest pod presją, a to sprzyja złotemu. Czynniki lokalne, takie jak dane o PKB, na razie nie mają większego znaczenia.
Najważniejsza publikacja makroekonomiczna tego tygodnia okazała się nierozstrzygająca. Po danych o inflacji z USA mamy jednak słabszego dolara i rekordy na Wall Street. Media żyją piątkowym spotkaniem Trump-Putin, ale na razie nie widać na rynku większego poruszenia z tego powodu.