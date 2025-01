Wiemy, ile zarabiają zarządy. Ich pensje będą rosły

Na władze spółek giełdowych w ostatnich latach nałożono dodatkowe obowiązki związane m.in. z ESG i raportowaniem.

– Widzimy utrzymujący się trend wzrostu wynagrodzeń członków zarządu spółek giełdowych. Nowe obowiązki wymagają od członków zarządu często zupełnie nowych kompetencji, również tych interdyscyplinarnych, oraz odpowiedniej wiedzy, co niejednokrotnie powoduje presję na wyższe wynagrodzenia – komentuje Irmina Maciaszek, dyrektor regionalna w Randstad Polska. Dodaje, że widać to również w raportach płacowych przygotowanych przez Randstad, gdzie np. w każdym większym mieście prognozy wynagrodzenia dyrektora finansowego na 2025 r. wzrosły od 2000 do 5000 zł brutto w stosunku do 2024 r.

Na poziom wynagrodzeń kadry menedżerskiej wpływ ma wiele czynników. To przede wszystkim kompetencje, zaangażowanie oraz osiągnięte cele. W przypadku spółek giełdowych dochodzi jeszcze istotny element budowania wartości dla akcjonariuszy. Na ile zmieni się struktura i poziom wynagrodzeń w związku z nowymi obowiązkami? – Wydaje się, że nie powinny one mieć istotnego wpływu. Obowiązki raportowe od lat w przypadku spółek giełdowych są ogromne. Ponadto obserwujemy trend dokładania kolejnych zadań, a nie ich luzowania. Ale gdyby spojrzeć przez pryzmat odpowiedzialności społecznej, to realizacja strategii ESG i rzetelne jej raportowanie powinno być doceniane. Czy tak się stanie? Czas pokaże. Pierwsze raporty już za chwilę – podkreśla Piotr Rybicki, ekspert z NadzórKorporacyjny.pl, biegły rewident i członek RN.

Ważna motywacja

W raporcie Grant Thorntona widać duże dysproporcje, również w grupie najwyżej wynagradzanych. Członek zarządu w PCC Rokita otrzymał średnio w 2023 r. 18,4 mln zł, a wicelider z Wawelu kwotę 6,1 mln zł, czyli o dwie trzecie niższą. Biorąc pod uwagę całe zarządy, pierwsze jest Allegro (40,9 mln zł), a za nim Santander BP (39,3 mln zł), CD Projekt (38,9 mln zł) i PCC Rokita (36,9 mln zł). Na drugim biegunie mamy natomiast spółki, w których pensje zarządów są symboliczne lub wynoszą zero.