Tokarski karierę rozpoczął w Superfund TFI, gdzie odpowiadał za tworzenie, rozwój i zarządzanie funduszami dłużnymi i akcyjnymi. W 2017 r. dołączył do Pekao TFI jako zarządzający portfelem, gdzie był odpowiedzialny za największą pod względem aktywów grupę funduszy tj. fundusze dłużne krótkoterminowe i obligacje korporacyjne. Od 2022 r. pełnił także funkcję zastępcy dyrektora zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi.
Jak dowiedział się „Parkiet” czekają nas dalsze głośne roszady kadrowe. Z grupą Santander rozstaje się doświadczony i ceniony na rynku kapitałowym ekspert - Arkadiusz Bociąga.
- Cieszę się, że Łukasz dołączył do naszego zespołu. Jestem przekonany, że jego doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju oferty inwestycyjnej Santander TFI w zakresie funduszy dłużnych – mówi Szymon Borawski-Reks, dyrektor inwestycyjny, członek zarządu Santandera TFI.
Santander TFI od ponad 25 lat działa na polskim rynku, zarządzając aktywami o wartości 27 mld zł. Spółka posiada bogatą ofertę funduszy zróżnicowanych geograficznie, w tym fundusze alternatywne oraz emerytalne, takie jak PPE, IKE, IKZE i PPK. Od 2003 r. pełni funkcję zewnętrznego asset managera dla Credit Agricole FIO. Dodatkowo oferuje usługę asset management, skierowaną do klientów profesjonalnych, oraz subfundusze inwestujące w nowoczesne trendy.
