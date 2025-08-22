Jak podano, zysk netto Dino Polska w II kwartale sięgnął 397,5 mln zł wobec mediany prognoz na poziomie 436,7 mln zł. Przychody grupy wyniosły 8623 mln zł (wzrost o 19 proc. rok do roku) wobec spodziewanych przez analityków 8716 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 7,54 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 7,19 proc. Wzrost sprzedaży porównywalnej (like for like) wyniósł 8,8 proc.
Split może zwiększyć płynność akcji, ale wpływu na ich wartość fundamentalną – czyli wycenę spółki – nie ma. Czas pokaże jak po podziale radzić będą sobie walory Dino, które od czasu IPO podrożały o niemal 1400 proc. Splity planują też Comp, Neptis czy Inside Park.
Jak podano, w całym 2025 r. wzrost sprzedaży porównywalnej ma być na jednocyfrowym poziomie. Przy okazji publikacji wyników za I kwartał zarząd zapowiadał wysoki jednocyfrowy wzrost sprzedaży like for like.
Nakłady inwestycyjne sięgnąć mają w całym 2025 r. 1,8-2 mld zł wobec zapowiadanych wcześniej 1,7-1,8 mld zł.
W II kwartale 2025 r. uruchomiono 89 nowych sklepów Dino, zaś z końcem czerwca sieć liczyła 2835 marketów.
