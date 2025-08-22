Budimex miał 156,16 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Zysk operacyjny wyniósł 191,01 mln zł wobec 180,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 305,22 mln zł wobec 2 395,30 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 270,48 mln zł wobec 276,78 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 3 947,28 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 4 040,18 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec lipca spółka podała, prezentując wybrane dane finansowe, że miała 270,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 wobec 276,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w I poł. 2025 r. 389,2 mln zł wobec 342,09 mln zł zysku rok wcześniej.