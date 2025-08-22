Budimex miał 156,16 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Zysk operacyjny wyniósł 191,01 mln zł wobec 180,86 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 305,22 mln zł wobec 2 395,30 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2025 zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 270,48 mln zł wobec 276,78 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 3 947,28 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 4 040,18 mln zł rok wcześniej.
Pod koniec lipca spółka podała, prezentując wybrane dane finansowe, że miała 270,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 wobec 276,78 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w I poł. 2025 r. 389,2 mln zł wobec 342,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.
W okresie styczeń-lipiec 2025 r. oddano do użytkowania o 3,9 proc. mniej mieszkań niż w tym samym okresie zeszłego roku. Spadła również liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczętych budów.
Usługi intelektualne w ramach inwestycji infrastrukturalnych, jak projektowanie i nadzór, są na marginesie rozmów o poprawie mechanizmów waloryzacji w kontraktach – mówi Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.
W I półroczu Ronson Development sprzedał 183 mieszkania. Całkowite przychody spółki ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych to 261 mln zł.
Przychody elektroinstalacyjnej grupy będą rosły wraz z rozbudową portfela zleceń. Co z zyskami?
Budownictwo społeczne, na które stawia rząd po rekonstrukcji, ma bardzo niewielki udział w kształtowaniu rynku mieszkaniowego. Dominują inwestycje z nastawieniem na zysk.
Bank pożyczył prawie 180 mln zł na rozwój platformy Student Space. Pierwsze domy studenckie ruszą w tym roku akademickim.