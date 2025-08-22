Firmy
Notowania

Budimex miał 156,16 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Budimex odnotował 156,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 157,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Publikacja: 22.08.2025 10:03

Budimex miał 156,16 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Foto: materiały prasowe

ISBnews ISBnews

Zysk operacyjny wyniósł 191,01 mln zł wobec 180,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 305,22 mln zł wobec 2 395,30 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 270,48 mln zł wobec 276,78 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 3 947,28 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 4 040,18 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec lipca spółka podała, prezentując wybrane dane finansowe, że miała 270,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 wobec 276,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w I poł. 2025 r. 389,2 mln zł wobec 342,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Firmy Budimex wyniki finansowe
Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku. Nowe dane GUS
Budownictwo
Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku. Nowe dane GUS
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów
Budownictwo
Projektanci i inżynierowie też potrzebują waloryzacji, nie tylko firmy budowlane
Ursus Centralny - osiedle spółki Ronson Development w Warszawie
Budownictwo
Ronson liczy na wzrost sprzedaży mieszkań
Wyniki Elektrotimu nie zawiodą inwestorów?
Budownictwo
Wyniki Elektrotimu nie zawiodą inwestorów?
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Państwu jeszcze daleko, by dogonić inwestorów
Budownictwo
Państwu jeszcze daleko, by dogonić inwestorów
Akademiki przy Wita to część wielofunkcyjnego projektu Echo Investment. Za jedynkę trzeba zapłacić 2
Budownictwo
Akademiki Echa z kredytem od Pekao