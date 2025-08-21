Pracownicze Plany Kapitałowe dają chyba największe korzyści – dobrowolna wpłata pracownika (maks. 4 proc. wynagrodzenia brutto) może zostać nawet podwojona przez pracodawcę, a państwo dopłaca każdego roku niewielkie kwoty. Niestety, jest to rozwiązanie dostępne tylko dla pracowników, nie pracodawców, a dostęp do środków przed 60. rokiem życia jest bardzo ograniczony i wiąże się z utratą dużej części przywilejów.

IKE i IKZE również dają sporo korzyści, ale zwolnienie z podatku Belki oraz możliwość obniżenia w danym roku podatku dzięki wpłacie na IKZE są korzystne tylko w przypadku dotrzymania środków do wieku emerytalnego. Roczne ograniczenia kwot wpłat mogą też znacząco obniżyć sensowność inwestycji dla inwestorów z większym portfelem.

OKI to pierwsze rozwiązanie, które ma nie mieć limitów wpłat, nie ogranicza dostępu do środków, a jednocześnie może dawać wymierne korzyści podatkowe przy inwestycjach o oczekiwanej, długoterminowej stopie zwrotu przekraczającej WIBOR. To jedyne z tej grupy rozwiązanie zaprojektowane nie w celu zadbania o emeryturę Polaków, a po to, by zachęcać do większego zaangażowania na rynku kapitałowym. Wydaje się więc, że będzie aktywizowało nowe grupy inwestorów i uzupełniało ofertę, a nie rywalizowało z dotychczas dostępnymi produktami.