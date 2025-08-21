Piotr Bawolski, CFA, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström DM
Pracownicze Plany Kapitałowe dają chyba największe korzyści – dobrowolna wpłata pracownika (maks. 4 proc. wynagrodzenia brutto) może zostać nawet podwojona przez pracodawcę, a państwo dopłaca każdego roku niewielkie kwoty. Niestety, jest to rozwiązanie dostępne tylko dla pracowników, nie pracodawców, a dostęp do środków przed 60. rokiem życia jest bardzo ograniczony i wiąże się z utratą dużej części przywilejów.
IKE i IKZE również dają sporo korzyści, ale zwolnienie z podatku Belki oraz możliwość obniżenia w danym roku podatku dzięki wpłacie na IKZE są korzystne tylko w przypadku dotrzymania środków do wieku emerytalnego. Roczne ograniczenia kwot wpłat mogą też znacząco obniżyć sensowność inwestycji dla inwestorów z większym portfelem.
OKI to pierwsze rozwiązanie, które ma nie mieć limitów wpłat, nie ogranicza dostępu do środków, a jednocześnie może dawać wymierne korzyści podatkowe przy inwestycjach o oczekiwanej, długoterminowej stopie zwrotu przekraczającej WIBOR. To jedyne z tej grupy rozwiązanie zaprojektowane nie w celu zadbania o emeryturę Polaków, a po to, by zachęcać do większego zaangażowania na rynku kapitałowym. Wydaje się więc, że będzie aktywizowało nowe grupy inwestorów i uzupełniało ofertę, a nie rywalizowało z dotychczas dostępnymi produktami.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się skromnymi zmianami najważniejszych indeksów.
Europejskie rynki notują na dzisiejszej sesji wstrzymanie wczorajszych wzrostów. Najsłabiej radzi sobie niemiecki DAX, który cofa się o ponad 0,7%.
WIG20 stracił w środę 0,4 proc. Patrząc jednak na przebieg notowań, byki mogą czuć się moralnymi zwycięzcami wydarzeń rynkowych.
Od spadków zaczęła się środowa sesja na GPW. Rękę przyłożyli do niej Amerykanie.
Od początku tygodnia główne indeksy osuwają się na południe po wcześniejszych wzrostach, a kontrakt terminowy na S&P500 zbliża się do 6400 pkt. Spółki technologiczne wczoraj na Wall Street wyraźnie odstawały, a Nasdaq stracił 1.4%. Rynek z niepokojem oczekuje przyszłotygodniowych wyników Nvidii.