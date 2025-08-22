Dino Polska miało 397,52 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Zysk operacyjny wyniósł 527,71 mln zł wobec 421,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 650,5 mln zł wobec 520,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 622,57 mln zł wobec 7 243,01 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2025 zysk netto 708,77 mln zł wobec 643,12 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 15 976,87 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 13 914,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 182,76 mln zł wobec 1 012,74 mln zł zysku rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w I pół. 2025 r. wyniosły 16 mld zł i były o 14,8% wyższe niż rok wcześniej. 41,4% przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów świeżych, w szczególności owoców i warzyw, pieczywa oraz świeżego mięsa produkowanego przez zakłady mięsne Agro-Rydzyna" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) osiągnęła w I pół. 2025 r. poziom 4,8%. W samym II kwartale, dzięki zwiększonej aktywności konsumentów przed Świętami Wielkanocnymi, wzrosła natomiast do 8,8%" - czytamy dalej.