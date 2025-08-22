Dino Polska miało 397,52 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Zysk operacyjny wyniósł 527,71 mln zł wobec 421,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 650,5 mln zł wobec 520,64 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 622,57 mln zł wobec 7 243,01 mln zł rok wcześniej.
W I-II kw. 2025 zysk netto 708,77 mln zł wobec 643,12 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 15 976,87 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 13 914,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 182,76 mln zł wobec 1 012,74 mln zł zysku rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży w I pół. 2025 r. wyniosły 16 mld zł i były o 14,8% wyższe niż rok wcześniej. 41,4% przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów świeżych, w szczególności owoców i warzyw, pieczywa oraz świeżego mięsa produkowanego przez zakłady mięsne Agro-Rydzyna" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
"Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) osiągnęła w I pół. 2025 r. poziom 4,8%. W samym II kwartale, dzięki zwiększonej aktywności konsumentów przed Świętami Wielkanocnymi, wzrosła natomiast do 8,8%" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w I poł. 2025 r. 530,38 mln zł wobec 481,92 mln zł zysku rok wcześniej.
W I półroczu sieć Dino uruchomiła 147 nowych marketów. Na koniec czerwca 2025 r. w Polsce funkcjonowało 2835 sklepów z logiem Dino.
"Na koniec czerwca 2025 r. łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1,1 mln metrów kwadratowych i była o 13,5% większa niż rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne Dino Polska, głównie związane z rozwojem sieci i zaplecza logistycznego, przekroczyły w I pół. 2025 r. 1 mld zł i były o 41% wyższe niż przed rokiem. Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Dino w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła blisko 7,2 mld zł" - napisano też w informacji.
Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Koncern najwięcej zarobił na wydobyciu ropy i gazu, a następnie na działalności energetycznej, rafineryjnej i detalicznej. Dużo również inwestował. Po sześciu miesiącach całoroczny plan tego typu wydatków zrealizował jednak w zaledwie 39,1 proc.
Kilkadziesiąt firm z NewConnect nie przekazało w terminie raportu za II kwartał 2025 r. Z dniem wczorajszym Giełda zawiesiła ich notowania.