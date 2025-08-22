Efektywna komunikacja z inwestorami

Szczególnie dla mniej znanych emitentów, starających się o uwagę rynku, sposób prowadzenia dialogu z interesariuszami może wpłynąć na ich sukces lub porażkę na giełdzie. W ramach cyklu „Emitenci pytają” przyglądamy się najczęstszym błędom w relacjach inwestorskich, sprawdzonym metodom budowania zaufania oraz nieoczywistym narzędziom, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak spółka jest postrzegana – i jak tę wiedzę przekuć w realne działania komunikacyjne.