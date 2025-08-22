Inwestycje
Efektywna komunikacja z inwestorami

W świecie rynku kapitałowego, gdzie odpowiedni sposób komunikacji bywa równie ważny jak same wyniki finansowe, skuteczne relacje z inwestorami stają się jednym z kluczowych czynników budowania wartości.

22.08.2025

Łukasz Wójcik partner zarządzający TAILORS Group

Foto: materiały prasowe

Łukasz Wójcik, Jakub Rutkowski

Szczególnie dla mniej znanych emitentów, starających się o uwagę rynku, sposób prowadzenia dialogu z interesariuszami może wpłynąć na ich sukces lub porażkę na giełdzie. W ramach cyklu „Emitenci pytają” przyglądamy się najczęstszym błędom w relacjach inwestorskich, sprawdzonym metodom budowania zaufania oraz nieoczywistym narzędziom, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak spółka jest postrzegana – i jak tę wiedzę przekuć w realne działania komunikacyjne.

dr Mirosław Kachniewski prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
