Efektywna komunikacja z inwestorami

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Łukasz Wójcik partner zarządzający TAILORS Group
Szczególnie dla mniej znanych emitentów, starających się o uwagę rynku, sposób prowadzenia dialogu z interesariuszami może wpłynąć na ich sukces lub porażkę na giełdzie. W ramach cyklu „Emitenci pytają” przyglądamy się najczęstszym błędom w relacjach inwestorskich, sprawdzonym metodom budowania zaufania oraz nieoczywistym narzędziom, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak spółka jest postrzegana – i jak tę wiedzę przekuć w realne działania komunikacyjne.
Zakończyły się konsultacje opracowanego przez unijny organ nadzoru (ESMA) dokumentu Retail Investor Journey poświęconego roli i miejscu inwestorów detalicznych na wspólnym rynku kapitałowym. Prace nad udzieleniem odpowiedzi nasunęły mi wiele przemyśleń dotyczących ewolucji podejścia do inwestorów detalicznych i potencjalnego wpływu różnych rozwiązań regulacyjnych na przyszłość rynku kapitałowego.
Polskie banki są obecnie wyceniane niżej niż powinny być przy tej zyskowności. Ale porównując z resztą świata to te wyceny są przeciętne, nie odstają jakoś za bardzo w górę czy w dół - mówi Andrzej Powierża, analityk BM Citi Handlowy
Wierzę w dalsze wzrosty na warszawskiej giełdzie, chociaż ich struktura może się zmienić. II półrocze może być czasem spółek, które są nastawione na konsumenta – mówi Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI.
Ceny ropy naftowej notują coraz to niższe poziomy. W poniedziałek cena „czarnego złota” odmiany WTI spadła nawet poniżej 62 USD za baryłkę. Odmiana Brent oscylowała z kolei w okolicach 66 USD za baryłkę.
– Nasz rynek kapitałowy jest papierkiem lakmusowym tego, w jaki sposób, jak poważnie odbierane są decyzje zapadające w temacie ukraińskim – mówi Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.