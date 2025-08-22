Firmy
VRG upraszcza grupę Lilou i liczy zyski. Z optymizmem patrzy w drugie półrocze

Trzeci kwartał 2025 r. zaczął się dla modowo-jubilerskiej grupy z Krakowa "poprawnie" - ocenia zarząd. Przejęcie Lilou i zdobywanie rynku węgierskiego sprawia, że obecnie nie myśli o kolejnym rynku zagranicznym.

Publikacja: 22.08.2025 15:12

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

Marka Lilou, którą zamierza przejąć grupa VRG wypracowała w 2024 r. około 70 mln zł przychodu, a jej marża EBITDA wyniosła 17-18 proc. – wynika z szacunków przedstawionych w piątek przez Mateusza Kolańskiego, prezesa VRG podczas widekonferencji z dziennikarzami i analitykami poświęconej wynikom za drugi kwartał 2025 r.

Mateusz Kolański: zakup Lilou to nie był przypadek. Łączymy spółki 

- Przejęcie Lilou to nie jest decyzja przypadkowa. Zastanawialiśmy się jak utrzymać pozytywne dynamiki wzrostowe segment jubilerskiego. Przeprowadziliśmy gruntowną analizę rynku pod kątem poszukiwania podmiotu, który wpisywałby się w strategię rozwoju domu marek – skomentował Mateusz Kolański.

Według niego, W.Kruk, należąca do VRG spółka jubilerska, w ramach transakcji przejmie 43 butiki Lilou działające w Polsce, a dwa zagraniczne zostaną wygaszone. Za transakcją przemawiały takie elementy jak odmienne pozycjonowanie, dostęp do młodszej grupy odbiorców oraz fakt, że Lilou można rozwijać poprzez ekspansję sieci.

- Planujemy rozwijać markę z zachowaniem charakteru, odrębności i tożsamości – podtrzymał Mateusz Kolański.

- Na koniec 2024 r. pro forma marka wg naszych estymacji miała około 70 mln zł przychodu i około 17-18 proc. skonsolidowanej marży EBITDA pod MSR17 – poinformował Kolański.

W.Kruk dostał w sierpniu zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Lilou.

- Obecne łączymy spółki Lilou (W.Kruk kupuje kilka podmiotów – red.) Zakończenie transakcji planowane jest do 8 marca 2026 roku – powiedział prezes VRG.

Tajemnicze plany na jubilerskim rynku 

Analitycy z biur maklerskich uważają, że to przejęcie będzie ważne dla przyszłych rezultatów grupy VRG. Nie wiadomo jednak, kiedy grupa zacznie uwzględniać wyniki nabywanej firmy w sprawozdaniach.

Spółka proszona o doprecyzowanie, czy to oznacza, że w tym roku nie obejmie konsolidacją Lilou odmówiła dodatkowych komentarzy.

Zarząd odmówił też odpowiedzi na pytania o plany rozwoju Lilou oraz o to, czy jest to pierwsze z planowanych przejęć w sektorze jubilerskim. Michał Zimnicki, wiceprezes VRG odpowiedzialny za finanse wyjaśniał, że zastrzega sobie prawo do opowiedzenia o planach w momencie finalizacji umowy.

Wg standardu MSSF16 w pierwszym półroczu br. Grupa VRG wykazała 671,2 mln zł przychodu (wzrost 8,4 proc. rok do roku), 374 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 9,7 proc.), 49,3 mln zł zysku operacyjnego (13,4-proc. poprawa) i 34,6 mln zł zysku netto (plus 13,8 proc.). EBITDA grupy wyniosła 117 mln zł, o 4 proc., więcej niż przed rokiem.

Analitycy o wynikach VRG: bez rozczarowania

Piotr Chodyra, analityk Domu Maklerskiego Trigon ocenił wyniki VRG neutralnie, jako zbliżone do konsensusu.

- Zdecydowanie nie jestem rozczarowana. W segmencie odzieżowym, gdybyśmy wyjęli zysk/stratę na sprzedaży nieruchomości to zobaczymy, że wynik niemal się podwaja, co, moim zdaniem, pokazuje, że spółka realizuje zakładaną strategię z sukcesem. W segmencie jubilerskim, nadrobiła biżuteria i też wynik jest zadowalający. Podsumowując, moim zdaniem, wyniki są dobre. Chętnie dowiedziałabym się więcej o nowej akwizycji, bo to jest ruch transformujący i strategicznie korzystny dla Grupy, w mojej opinii – oceniła zaś Sylwia Jaśkiewicz, analityczka Domu Maklerskiego BOŚ. 

W samym drugim kwartale grupa wykazała 377,5 mln zł przychodu (wzrost o 10,8 proc.), 45,6 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 11,7 proc.) oraz 28,6 mln zł zysku netto (wzrost o 1,4 proc.). Kwartalna EBITDA była wyższa niż rok temu o 7,1 proc. i zamknęła się kwotą 79,2 mln zł.

Wzrost przychodów grupa zawdzięcza głównie jubilerskiej marce W.Kruk rozwijającej sieć sklepów na Węgrzech (ma ich tam już 11)  i w niewielkim stopniu także w kraju, ale – mimo ograniczania liczby sklepów i powierzchni handlowej sieci stacjonarnej - rosły także przychody trzech z czterech jej marek odzieżowych.