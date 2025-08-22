VRG upraszcza grupę Lilou i liczy zyski. Z optymizmem patrzy w drugie półrocze

Marka Lilou, którą zamierza przejąć grupa VRG wypracowała w 2024 r. około 70 mln zł przychodu, a jej marża EBITDA wyniosła 17-18 proc. – wynika z szacunków przedstawionych w piątek przez Mateusza Kolańskiego, prezesa VRG podczas widekonferencji z dziennikarzami i analitykami poświęconej wynikom za drugi kwartał 2025 r.

Mateusz Kolański: zakup Lilou to nie był przypadek. Łączymy spółki

- Przejęcie Lilou to nie jest decyzja przypadkowa. Zastanawialiśmy się jak utrzymać pozytywne dynamiki wzrostowe segment jubilerskiego. Przeprowadziliśmy gruntowną analizę rynku pod kątem poszukiwania podmiotu, który wpisywałby się w strategię rozwoju domu marek – skomentował Mateusz Kolański.

Według niego, W.Kruk, należąca do VRG spółka jubilerska, w ramach transakcji przejmie 43 butiki Lilou działające w Polsce, a dwa zagraniczne zostaną wygaszone. Za transakcją przemawiały takie elementy jak odmienne pozycjonowanie, dostęp do młodszej grupy odbiorców oraz fakt, że Lilou można rozwijać poprzez ekspansję sieci.

- Planujemy rozwijać markę z zachowaniem charakteru, odrębności i tożsamości – podtrzymał Mateusz Kolański.