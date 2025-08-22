Gospodarka
Notowania

Schłodzenie na rynku pracy działa w kierunku obniżek stóp procentowych?

Spadek zatrudnienia, wolniejszy wzrost wynagrodzeń, mniej mieszkań oddanych do użytku i wzrost produkcji przemysłowej – między innymi takie dane za lipiec 2025 r. ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Publikacja: 22.08.2025 06:00

Schłodzenie na rynku pracy działa w kierunku obniżek stóp procentowych?

Foto: Bloomberg

Piotr Skwirowski

Czwartek przyniósł dużą porcję danych statystycznych dotyczących gospodarki.

Rynek pracy

Pozostało jeszcze 98% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie
Gospodarka krajowa
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Nieznaczna poprawa w przemyśle. Są nowe dane GUS
Gospodarka krajowa
Nieznaczna poprawa w przemyśle. Są nowe dane GUS
Europa ucieka nam w wielkim wyścigu robotyzacji
Gospodarka krajowa
Europa ucieka nam w wielkim wyścigu robotyzacji
Inflacja bazowa w lipcu lekko w dół. Jest najniżej od ponad 5 lat
Gospodarka krajowa
Inflacja bazowa w lipcu lekko w dół. Jest najniżej od ponad 5 lat
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Gospodarka krajowa
Dziura w budżecie państwa wciąż rośnie. Ministerstwo Finansów podało dane
Inflacja w Polsce odpuszcza? GUS podał nowe dane
Gospodarka krajowa
Inflacja w Polsce odpuszcza? GUS podał nowe dane