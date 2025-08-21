W czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane z rynku pracy. W lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,9 proc. względem tego samego miesiąca w 2024 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wzrosło z kolei nominalnie o 7,6 proc. rok do roku i sięgnęło 8905,63 zł.

W lipcu 2025 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 0,1 proc. w stosunku do czerwca 2025 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto natomiast, patrząc z miesiąca na miesiąc, nieznacznie urosło, bo o 0,3 proc.

Jak przypomina Główny Urząd Statystyczny, sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej i obejmuje podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

