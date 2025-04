Sytuacja dobra, zła czy średnia?

W tej sytuacji tworzenie kolejnych prognoz jest ryzykownym zajęciem, choć prosta kalkulacja następujących po sobie cykli wskazywałaby, że teraz rynek czekałoby ożywienie. Być może jednak trzeba będzie na nie poczekać.

Liczba czynnych umów kredytowych osiągnęła szczyt w 2021 r. (2,55 mln) i od tego czasu spadła o 12 proc. (2,24 mln umów; dane na podstawie raportu AMRON-Sarfin na IV kw. 2024 r.). Choć łatwo byłoby powiązać liczbę umów kredytowych z demografią, to tak duży spadek nie mógł wynikać z naturalnego cyklu życia umów kredytowych. Należy wiązać go raczej z rozstrzygnięciami dotyczącymi kredytów frankowych prowadzących do ich rozwiązania.