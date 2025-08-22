Powell w Jackson Hole zasygnalizował cięcie stóp

- Zmieniający się balans ryzyka może wymagać dostosowania polityki – stwierdził Powell podczas wystąpienia na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Zwrócił również uwagę, że wzrosło negatywne ryzyko dla amerykańskiego rynku pracy, a spowolnienie wzrostu liczby etatów okazało się większe, niż oczekiwano.
Jego słowa zostały powszechnie zinterpretowane jako sygnał tego, że Fed stał się bardziej skłonny do cięcia stóp procentowych. Powell zaznaczył jednak, że Rezerwa Federalna będzie nadal postępowała „ostrożnie”. - Członkowie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej będą podejmować decyzje w oparciu jedynie o ocenę danych oraz ich skutków dla perspektyw gospodarczych oraz balansu ryzyka. Nigdy nie odejdziemy od tego podejścia – mówił szef Fedu.
Najbliższe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) ma się odbyć 17 września. I jak dotąd rynek spodziewał się, że wówczas Fed wróci do luzowania polityki pienieżnej. Barometr CME FedWatch wskazywał w piątek, tuż przed wystąpieniem szefa Fedu Jerome'a Powella na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole), że szanse na obniżkę głównej stopy o 25 pb., do przedziału 4,00-4,25 proc., wynoszą prawie 70 proc. Jeszcze w czasie wystąpienia Powella, ten wskaźnik wzrósł do 76 proc.
Inwestorzy zareagowali generalnie pozytywnie na słowa Powella wypowiedziane w Jackson Hole. Dow Jones Industrial rósł podczas jego przemówienia o ponad 1 proc. i ustanowił rekord. Dolar słabł natomiast o 0,8 proc. wobec złotego. Za 1 USD płacono w piątek po południu 3,63 zł.
Fed ostatni raz obciął stopy procentowe w grudniu 2024 r. Była to trzecia obniżka w cyklu luzowania polityki pieniężnej rozpoczętym we wrześniu 2024 r. (Wcześniej, od lipca 2023 r., główna stopa była w przedziale 5,25-5,5 proc.) Później FOMC i Powell wykazywali się wyraźną niechęcią do cięć. Oficjalnie uzasadniali to m.in. niepewnością co do tego, jaki wpływ na inflację i rynek pracy będzie miała polityka gospodarcza nowej administracji. Inflacja konsumencka w USA zeszła z 3 proc. w styczniu 2025 r. do 2,3 proc. w kwietniu, by w lipcu sięgnąć 2,7 proc. (Była ona jednak niższa od prognoz.) Cła podwyższane przez administrację Trumpa jak na razie wpłynęły więc w bardzo ograniczonym stopniu na ceny w sklepach. Przez wiele miesięcy trudno też było dostrzec wyraźniejsze oznaki osłabienia gospodarki amerykańskiej. Lekki wstrząs przyniósł dopiero raport z rynku pracy za lipiec. Liczba etatów w sektorze pozarolniczym wzrosła wówczas o 74 tys., podczas gdy spodziewano się wzrostu o 110 tys. Dane za czerwiec zrewidowano ze 174 tys. do 14 tys., a za maj ze 144 tys. do 19 tys. Te szokujące rewizje skłoniły prezydenta Trumpa do wyrzucenia ze stanowiska szefowej instytucji odpowiadającej za te statystyki. Pokazały również, że kondycja gospodarcza USA nie jest aż tak dobra, jak wynikało z wcześniejszych danych. To jednak wreszcie otworzyło Fedowi drogę do obniżek stóp procentowych.
Z protokołu z ostatniego, lipcowego posiedzenia FOMC, wynika, że za obniżką stóp opowiadało się wówczas jedynie dwoje jego członków – Michelle Bowmann i Christopher Waller. Oboje to nominaci Trumpa z jego pierwszej kadencji.
