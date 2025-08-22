Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
To głównie zasługa spadków na EURUSD, które doprowadziły do naruszenia ważnych wsparć przy 1,1590-1,1600. Inwestorzy są mniej pewni tego, czy FED rzeczywiście zacznie cięcia stóp we wrześniu (po lepszych danych PMI dla przemysłu z wczoraj szanse na taki ruch spadły do 70 proc.), a przemawiający dzisiaj w Jackson Hole, sam Jerome Powell, może nie rozwiać tych wątpliwości. Wystąpienie zaplanowane jest na godz. 16:00. Wpływ na dolara ma także obserwowana słabość indeksów na Wall Street, ale i też narastające rozczarowanie inwestorów sytuacją geopolityczną wokół Ukrainy - działania Rosji nie sugerują żadnego bliskiego procesu pokojowego. To rzutuje zwłaszcza na EURUSD.
W kraju czwartkowe dane GUS o produkcji przemysłowej i płacach za lipiec, zostały jednak odebrane bardziej "gołębio" przechylając szalę oczekiwań, co do wrześniowej obniżki stóp przez RPP w stronę 50 punktów baz. To też może ważyć na złotym, podobnie jak sytuacja wokół Ukrainy. W kalendarzu makro mamy dzisiaj o godz. 10:00 dane dotyczące koniunktury gospodarczej w kraju, ale kluczowe dla rynków będzie to co powie po południu szef FED (albo, czego nie powie).
Wykres dzienny EURPLN
Wykres dzienny USDPLN
Szanse na ruch na stopach przez FED we wrześniu spadły do 70 proc. po lepszych danych PMI dla amerykańskiego przemysłu, oraz komentarzach niektórych członków FED, którzy w zasadzie uzależniają wszystko od kolejnych danych.
Dzisiejsze szacunki sierpniowych indeksów PMI ze strefy euro wypadają nieźle, zwłaszcza po stronie wskaźników dla przemysłu (choć nadal pozostają one poniżej bariery 50 pkt.).
Złoty w czwartkowy poranek tracił na wartości. Znów we znaki daje się nieco mniejszy dolar
Przedłużająca się korekta indeksów na Wall Street i zamieszanie wokół członkini FED, Lisy Cook, rozdmuchane przez Donalda Trumpa, nie pomagają rynkom.
Złoty w środę po południu odrobił poranne straty. To jednak nie musi oznaczać końca emocji rynkowych.
Bank centralny Nowej Zelandii zdecydował dzisiaj o cięciu stóp procentowych o 25 punktów baz. do 3,00 proc., co było powszechnie oczekiwane. Niemniej komunikat towarzyszący temu posunięciu to już "gołębie" zaskoczenie.