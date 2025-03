Jak płacimy w sklepach stacjonarnych? Dla 45 proc. ankietowanych jedną z ulubionych metod jest portfel mobilny, a prawie co czwarty badany (22 proc.) preferuje płatność zegarkiem lub opaską. Polacy są otwarci na innowacje płatnicze i oczekują coraz większej dostępności tego typu rozwiązań. Na znaczeniu zyskują m.in. płatności biometryczne, z których 13 proc. badanych miało okazję już skorzystać, a 21 proc. chce je wypróbować.

Wśród Polaków rośnie również popularność rozwiązań, które pozwalają klientom na większą samodzielność w sklepach fizycznych – od aplikacji, które umożliwiają samodzielne skanowanie produktów i płacenie za zakupy w kasie, aż po sklepy autonomiczne, w których, według deklaracji, przynajmniej raz zakupy zrobiło 40 proc. respondentów.

Istotną rolę w rozwoju elektronicznych płatności odgrywa tokenizacja, która gwarantuje nie tylko szybkość i wygodę, ale także ochronę informacji o karcie płatniczej i samej transakcji. Jest to możliwe dzięki zastąpieniu wrażliwych danych unikalnym identyfikatorem, tokenem, który szyfruje dane dotyczące karty i płatności. Z raportu Mastercard wynika, że Polacy dostrzegają w stokenizowanych płatnościach wiele korzyści, uznając je za aktualnie najszybszą (60 proc.) i najwygodniejszą (19 proc.) metodę płacenia za zakupy, która dodatkowo nie wymaga wpisywania kodu PIN w sklepach fizycznych czy logowania się do e-sklepu (34 proc.). Tokenizacja jest podstawą takich rozwiązań jak zbliżeniowe płatności mobilne oraz Click to Pay – nowy standard płatności kartą w internecie. Dzięki zapisaniu karty w portfelu mobilnym lub profilu Click to Pay, każda płatność jest szyfrowana i w efekcie bezpieczna.

Polacy biorący udział w badaniu doceniają również fakt, że tokenizacja pozwala na szybki wybór karty, którą chcą zapłacić. Jak pokazuje raport Mastercard, udział stokenizowanych kart zależy od wieku konsumentów – młodsi są bardziej skłonni do pozostawienia portfela w domu i korzystania z urządzenia mobilnego, ale jednocześnie już około 20 proc. ankietowanych w wieku 50+ również korzysta z tego typu płatności.