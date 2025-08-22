Piotr Neidek analityk BM mBank
W kontekście wcześniejszych obciążeń – podatku bankowego, wakacji kredytowych, wsparcia dla Getin Noble Banku czy rezerw na kredyty CHF – sektor bankowy wygląda na zmęczony. Reakcja rynku jest mocno negatywna. Widać to zarówno ze względu na skalę spadków WIG-banki, jak i wysokość piątkowych obrotów. Wygląda to na ewakuację i to w strefie szczytowej. Są to podręcznikowe oznaki dystrybucji, chyba że po drodze pojawi się hamulcowy spadków w postaci głosu weta prezydenta.
Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30 proc. w 2026 r. (z obecnych 19 proc), a następnie obniżenie jej do 26 proc. w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23 proc. od 2028 r., podał resort.
WIG20 został ściągnięty w dół o 100 punktów, co teoretycznie jeszcze nic nie znaczy. Jednakże psychologicznie jest to porażka byków, które planowały na weekend utrzymać 3000 punktów. Rynek wie, że bez banków hossy nie będzie, ale z drugiej strony uwolniony kapitał ma prawo rozpłynąć się po rynku. Pytanie, czy spółki państwowe nie okażą się kolejnym celem rządowych pomysłów. No bo skoro można precyzyjnie uderzyć CIT-em, to czemu nie dołożyć kolejnych podatków od sukcesu? Nastroje na GPW znacznie się pogorszyły i rosną obawy, czy zagranica nie zakręci kurka z pieniędzmi. I tutaj pojawia się problem, gdyż krajowy popyt na akcje raczej jest niskich lotów, co widać po transferach kapitału do funduszy akcji. Oczy zwrócone powinny być na rynek walutowy, gdzie ewentualna słabość złotego pokaże dalszy kierunek. Jak na razie trwa konsolidacja złotego, ale jak długo ten stan się utrzyma?
Na wykresie WIG-u inwestorzy od ponad dwóch tygodni mierzą się z zaporą techniczną Fibo: 111040–112090 pkt. To właśnie ta bariera jest obecnie areną przeciągania liny pomiędzy stroną popytową i podażową.
W lipcu napływy do funduszy detalicznych sięgnęły rekordowej kwoty 5,8 mld zł netto. Tym samym nominalnie pobity został rekord z końcówki wielkiej hossy 2006–2007. Struktura napływów jest jednak zupełnie inna niż wówczas i w oczy rzuca się przede wszystkim systematyczny odpływ kapitału z funduszy akcyjnych. Czy jednak jest aż tak źle, jak to na pierwszy rzut oka wygląda?
Sympozjum w Jackson Hole bywało historycznie miejscem deklaracji ważnych zmian i zwrotów w polityce monetarnej.
Początek tygodnia na europejskich giełdach, podobnie jak końcówka tygodnia poprzedniego, upłynął pod znakiem dyskontowania i ożywionej dyskusji wokół możliwego przełomu w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy.
Miniony tydzień upłynął na GPW pod znakiem niedużej zmienności, widać było, że wakacyjne nastroje udzieliły się inwestorom.
Największe wzrosty kursów notują liderzy. Nie jest to hossa oparta głównie na młodych, nierentownych spółkach o krótkiej historii działalności.