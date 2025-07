"Agent washing” to rosnący problem. Wielkie rozczarowanie systemami AI

A co z tymi, które już są wdrażane? Do końca 2027 r. ponad 40 proc. projektów z zakresu sztucznej inteligencji opartej na agentach zostanie anulowanych z powodu rosnących kosztów, niejasnej wartości biznesowej lub niewystarczających kontroli ryzyka – zapowiadają eksperci Gartnera.

Naciągany boom? Króluje fałszywa AI

Fakt, że aż w 70 proc. przypadków sztuczna inteligencja, zaprzęgnięta do pracy biurowej, źle wykonuje powierzone zadania, nie napawa optymizmem. Mimo wszystko analitycy są optymistami i spodziewają się, że wdrożeń AI w biznesie będzie szybko przybywać, a do 2028 r. ok. 15 proc. codziennych decyzji roboczych będzie podejmowanych autonomicznie, właśnie przez agenty AI. Graham Neubig, adiunkt w Instytucie Technologii Językowych CMU w rozmowie z „The Register”, przekonuje, że te narzędzia z czasem staną się bardziej „zdolne”. I zaznacza, iż nawet niedoskonałe agenty mogą być przydatne.

Fala boomu AI zatem nie wyhamuje. Dowodzą tego przewidywania Gartnera, wedle których w ciągu trzech lat co trzecia aplikacja oprogramowania korporacyjnego będzie już obejmować agentową sztuczną inteligencję. Ale i tu pojawia się problem. Statystyki wskazują bowiem, że większość dostawców narzędzi AI opartych właśnie na systemach agentowych, uprawia „agent washing”. W praktyce oznacza to, że oferują produkty lub usługi, które w rzeczywistości nie kwalifikują się jako sztuczna inteligencja oparta na agentach (ta powinna wykorzystywać model uczenia maszynowego, który został połączony z różnymi usługami i aplikacjami w celu automatyzacji zadań lub procesów biznesowych). Specjaliści przekonują, że w ramach tego procederu dochodzi m.in. do sprzedawania istniejących produktów, jak choćby asystentów AI czy programów RPA (automatyzacja procesów robotycznych), jako narzędzi agentowych. Skalę tego zjawiska Gartner szacuje na znaczną, podając, że zaledwie ok. 130 z tysięcy dostawców proponuje faktycznych agentów AI. To oznacza, że dziś króluje „fałszywa AI”.

To będzie impuls dla AI

Firm, które już dziś stawiają na rozwiązania agentowe szybko przybywa. Właśnie na taką technologię, we współpracy z Salesforce, postawiło PepsiCo. Wdrożenie przeprowadził też Bosch. Koncern liczy, że inteligentne narzędzia podejmujące własne decyzje i działania to przyszłość produkcji. – Agenty mogą dać AI impuls podobny do tego, jaki smartfon dał internetowi – twierdzi Tanja Rueckert, członkini zarządu Bosch.

W koncernie zaznaczają, że ta rewolucyjna technologia pozwala na równoległe działanie różnych procesów: kilka agentów AI może tworzyć zespół, swoisty system wieloagentowy, który jest nadzorowany przez ludzi lub koordynującego agenta. Bosch już teraz korzysta z tej możliwości w swoich zakładach – systemy wieloagentowe monitorują urządzenia produkcyjne, prognozują konieczność konserwacji i optymalizują planowanie pracy personelu.

– Osiągnęliśmy kolejny poziom. Rezultatem jest redukcja nieplanowanych przestojów i wzrost produktywności – komentuje Rueckert.