Tymoteusz Turski, analityk XTB
Nieodłącznym elementem koncentracji indeksów pozostaje temat wzrostu ryzyka specyficznego, które docelowo powinno być przez inwestowanie w szeroki rynek minimalizowane. Poprzez ryzyko specyficzne rozumie się ryzyko związane z pogorszeniem się perspektyw biznesowych konkretnej spółki (lub sektora), co w przypadku inwestowania w pojedyncze spółki może wygenerować duże wahania portfela. Docelowo inwestowanie w szerokie indeksy powinno umacniać portfel na wpływ ryzyka specyficznego, ze względu na mniejszy udział poszczególnych spółek w całej wartości indeksu. Jednakże, wraz z dynamicznymi wzrostami wąskiej grupy największych spółek, widzimy coraz większą koncentrację indeksów, co przekłada się na wzrost wagi tych spółek w indeksach. Jest to obosieczny miecz, ponieważ z jednej strony pozwala on na generowanie wysokich stóp zwrotu nawet w obliczu mniej sprzyjających warunków gospodarczych (jak widzieliśmy to w przypadku amerykańskiego rynku w zeszłym roku) na fali pozytywnego sentymentu do głównych motorów napędowych hossy. Z drugiej jednak strony coraz bardziej wycena indeksów zaczyna zależeć od sentymentu inwestorów do wąskiego sektora, co w przypadku znacznego pogorszenia się perspektyw generowania mocnych wyników finansowych, może doprowadzić do nadzwyczaj mocnych spadków indeksów.
Odbicie powyższych rozważań w praktyce widzieliśmy dziś na polskiej giełdzie. Główne indeksy, napędzane dotąd pozytywnym sentymentem do banków, runęły po niespodziewanej zapowiedzi Ministerstwa Finansów o trwałym podwyższeniu podatku CIT dla banków (od 2028 r. ma on wynosić 23% wobec 19% wcześniej). Decyzja ta stawia perspektywę utrzymania wysokich wyników banków pod jeszcze większym znakiem zapytania. Już wcześniej, w obliczu potencjalnych dalszych cięć stóp procentowych przez NBP, inwestorzy musieli liczyć się ze słabszym otoczeniem dla banków, jednak przy założeniu utrzymania się w dłuższym terminie podwyższonej wartości podatku, potencjalne przyszłe wyniki banków są jeszcze mocniej zagrożone. To, w połączeniu z hossą na bankach napędzaną pozytywnym sentymentem zagranicy do polskiego rynku, spowodowało prawie 10% spadek na subindeksie WIG-Banki. Ze względu na kluczową rolę banków w hossie na polskim rynku słabość jednego sektora spowodowała najwyższe od kwietnia spadki również głównych indeksów: WIG20 oraz WIG.
WIG20 na półmetku sesji traci 4,6 proc. i jest już poniżej 2900 pkt. Jeszcze w czwartek był około 140 pkt wyżej. Za spadkami WIG20 stoją przede wszystkim banki, które według planów Ministerstwa Finansów mają zostać obciążone wyższym podatkiem - w 2026 r. podatek CIT ma wynieść aż 30 proc.
Dziś rozpoczyna się sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które historycznie przynosiło pewne wskazówki dotyczące perspektyw polityki monetarnej.
WIG20 na starcie piątkowej sesji traci ponad 3 proc. Samo tylko PKO BP zniżkuje o 9 proc. W tarapatach są też pozostałe banki. Inwestorzy reagują na zapowiedź Ministerstwa Finansów odnośnie do podatku bankowego. Nie pomaga też atmosfera na giełdach zagranicznych.
Inflacja za lipiec ostatecznie spadła do 3,1 proc., co było poziomem wyższym od oczekiwań, ale jednocześnie wewnątrz zakresu celu inflacyjnego.
Wieczór otwarcia popularnych targów gier Gamescom w niemieckiej Kolonii obfitował w wiele materiałów i zapowiedzi ze strony polskich deweloperów gier.
Sesja czwartkowa na rynku warszawskim skończyła się mocnymi wzrostami najważniejszych indeksów.