Wall Street – od euforii do technicznego wyprzedania

Omówione na poprzednich wykresach zagadnienia wyglądają zachęcająco pod względem taktycznym, ale nie odpowiadają na pytania odnośnie do bardziej długoterminowych kwestii. Pod tym względem kluczowy jest poziom wycen akcji amerykańskich blue chips. Co w tej sferze wydarzyło się w ostatnich miesiącach? Jeszcze w grudniu narzekaliśmy na wyśrubowaną wartość wskaźnika ceny do prognozowanych zysków spółek (ang. forward P/E), który doszedł wtedy do 22,3, odrywając się aż o 1,7 odchylenia standardowego od zaznaczonej na wykresie wieloletniej średniej (wynoszącej 16,9). W chwili pisania artykułu P/E cofnął się do 20,0 – to jedno odchylenie powyżej historycznej normy. Jak to podsumować? S&P 500 był rażąco drogi, teraz jest nadal drogi, ale nie aż tak bardzo. Jeżeli inwestor w szczycie euforii miał symboliczną porcję akcji z USA w portfelu, to teraz może zastanowić się nad jej zwiększeniem, choć ciągle dużo brakuje, by można było nazwać ostatnie obniżenie się wycen długoterminową okazją z prawdziwego zdarzenia.

Trump chce wymusić cięcia stóp?

Foto: GG Parkiet

W komentarzach rynkowych natrafić można na rozmaite teorie odnośnie do celów i motywów agresywnych działań administracji Trumpa, które przyczyniły się do rynkowej zawieruchy. Według jednej z koncepcji uderzenie we wzrost gospodarczy (efekty uboczne ceł, niepewność gospodarcza, fala chaotycznych zwolnień w aparacie państwowym), którego osłabienie najwyraźniej dopuszczają w wypowiedziach przedstawiciele administracji, miałoby ponoć zmusić Fed pod wodzą Jerome’a Powella do głębokich cięć stóp procentowych. To z kolei miałoby obniżyć rentowność obligacji i zmniejszyć ciężar obsługi gigantycznego długu. Choć oczywiście Trump dużo by ryzykował, nadal popychając gospodarkę w kierunku recesji, ale trzeba przyznać, że zmianę oczekiwań rynkowych odnośnie do polityki Fedu już wyraźnie widać. Przykładowo, podczas gdy jeszcze tuż po inauguracji Trumpa rynek wyceniał na 70 proc. prawdopodobieństwo, że na koniec 2025 r. stopa Fedu będzie powyżej 4 proc., to od tego czasu wskaźnik ten obniżył się poniżej 10 proc.