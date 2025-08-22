Firmy
Polenergia zdradza paramenty swoich wiatraków na Bałtyku. Ile wyprodukują energii?

Polenergia szacuje, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia aukcji dla morskich farm wiatrowych w grudniu 2025 r., projekt Bałtyk 1 o mocy do 1 560 MW powinien zostać uruchomiony w 2032 r. – poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Sujecki. Spółka zdradza także dane produkcyjne dla najbardziej zaawansowanych projektów.

Publikacja: 22.08.2025 15:22

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Piotr Sujecki podkreślił podczas telekonferencji wynikowej za I połowę 2025 r., , że organizacja aukcji offshore w grudniu tego roku ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ciągłości inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce.

Koszty projektu Bałtyk I 

Do tej pory nakłady poniesione przez Polenergię na projekt Bałtyk 1, największy projekt offshore tzw. drugiej fazy rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku (czyli takich, które powstaną po 2030 r.), wyniosły 215 mln zł. Projekt (realizowany razem z norweskim Equinorem – red.) o mocy maksymalnie 1 560 MW ma składać się z maksymalnie 104 turbin.   – Wielkość inwestycji projektu Bałtyk 1 podamy po wygranej aukcji – zapowiedział także Sujecki.

Bałtyk II i Bałtyk III realizowane zgodnie z harmonogramem 

Na etapie realizacji są projekty pierwszej fazy offshore, a więc Bałtyk 2 i Bałtyk 3 (partnerem jest norweski Equinor) o łącznej mocy 1 440 MW, których uruchomienie planowane jest w 2028 r., a ich łączny koszt to ok. 27 mld zł (bez kosztów finansowania).  – Budujemy je bez konieczności przeprowadzania emisji i z rekordowym w polskiej energetyce finansowaniem typu project finance. Mamy w pełni zabezpieczony wkład własny, rezerwy, które chronią nas przed ewentualnymi wzrostami kosztów i jesteśmy też zabezpieczeni przed ryzykiem stopy procentowej. To efekt zrealizowanej w kwietniu operacji, która choć wiązała się z jednorazowym kosztem dla spółki w wysokości około 30 mln zł, to pozwoliła nam zaoszczędzić ponad 100 mln zł na wkładzie własnym – przypominiał Piotr Sujecki, wiceprezes odpowiedzialny za finanse w Polenergii.

Grzegorz Kotte, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Polenergii, zdradził także, że oba projekty mogą wyprodukować w skali roku ok. 5- 5,5 TWh co odpowiadałby 3 proc. zapotrzebowaniu na energię elektryczną w kraju. Dla porównania projekt Orlenu i Northland Power, a więc Baltic Power może wyprodukować w skali roku ok. 4 TWh, ale moc projektu jest nieco mniejsza i wyniesie ok. 1200 MW.

– Przyjmujemy, że wykorzystanie naszej mocy zainstalowanej wyniesienie w skali roku ponad 40 proc. – dodał Kotte pytany o produktywność projektów Bałtyk II i Bałtyk III.

Spółka zaprezentowała także jak zmienia się wartość kontraktów różnicowego dla tych dwóch projektów. Cena energii z tego projektu została ustalona w 2021 r. na poziomie 319,6 zł za MWh. Po waloryzacji o inflację, cena ta wynosi obecnie 443 zł za MWh, zaś w 2028 r., kiedy pierwsza farma zostanie w pełni oddana do użytku, wyniesie 486 zł za MWh.

Polenergia we współpracy z Equinor buduje morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o mocy 1,44 GW, które będą mogły zasilić zieloną energią ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. W I półroczu spółki podjęły finalne decyzje inwestycyjne i zamknęły finansowanie dla tych projektów. Obecnie trwa budowa części lądowej farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3, równocześnie prowadzone są działania związane z oczyszczaniem dna morskiego z głazów, które poprzedzają prace instalacyjne zaplanowane na kolejny rok.

