Piotr Sujecki podkreślił podczas telekonferencji wynikowej za I połowę 2025 r., , że organizacja aukcji offshore w grudniu tego roku ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ciągłości inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce.

Reklama

Koszty projektu Bałtyk I

Do tej pory nakłady poniesione przez Polenergię na projekt Bałtyk 1, największy projekt offshore tzw. drugiej fazy rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku (czyli takich, które powstaną po 2030 r.), wyniosły 215 mln zł. Projekt (realizowany razem z norweskim Equinorem – red.) o mocy maksymalnie 1 560 MW ma składać się z maksymalnie 104 turbin. – Wielkość inwestycji projektu Bałtyk 1 podamy po wygranej aukcji – zapowiedział także Sujecki.

Bałtyk II i Bałtyk III realizowane zgodnie z harmonogramem

Na etapie realizacji są projekty pierwszej fazy offshore, a więc Bałtyk 2 i Bałtyk 3 (partnerem jest norweski Equinor) o łącznej mocy 1 440 MW, których uruchomienie planowane jest w 2028 r., a ich łączny koszt to ok. 27 mld zł (bez kosztów finansowania). – Budujemy je bez konieczności przeprowadzania emisji i z rekordowym w polskiej energetyce finansowaniem typu project finance. Mamy w pełni zabezpieczony wkład własny, rezerwy, które chronią nas przed ewentualnymi wzrostami kosztów i jesteśmy też zabezpieczeni przed ryzykiem stopy procentowej. To efekt zrealizowanej w kwietniu operacji, która choć wiązała się z jednorazowym kosztem dla spółki w wysokości około 30 mln zł, to pozwoliła nam zaoszczędzić ponad 100 mln zł na wkładzie własnym – przypominiał Piotr Sujecki, wiceprezes odpowiedzialny za finanse w Polenergii.

Czytaj więcej Energetyka Polenergia dopięła finansowanie morskich farm wiatrowych na Bałtyku Dwa dni po publikacji informacji o podjęciu informacji o decyzji inwestycyjnej dla dwóch morskich farm wiatrowych, Polenergia przekazała informację o zawarciu długo oczekiwanej umowy na sfinansowanie budowy morskich farm wiatrowych.

Grzegorz Kotte, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Polenergii, zdradził także, że oba projekty mogą wyprodukować w skali roku ok. 5- 5,5 TWh co odpowiadałby 3 proc. zapotrzebowaniu na energię elektryczną w kraju. Dla porównania projekt Orlenu i Northland Power, a więc Baltic Power może wyprodukować w skali roku ok. 4 TWh, ale moc projektu jest nieco mniejsza i wyniesie ok. 1200 MW.