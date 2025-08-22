Mniejszy przychód

Łączne przychody w pierwszym półroczu były o 6 proc. niższe rok do roku do poziomu 10,9 mld zł. Jak tłumaczy Energa, w tym wypadku utrzymuje się jednak efekt wysokiej bazy przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny (FWRC), które w raportowanym okresie były aż o 77 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Liczone bez rekompensat z FWRC, przychody Grupy za dwa kwartały 2025 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku. Przez pierwsze półrocze 2025 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,6 TWh (wzrost 12 proc. r/r) i przesłała 11,6 TWh (wzrost 1 proc. r/r) energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła w raportowanym okresie 8,5 TWh (wzrost 1 proc. r/r).

Odrodzenie OZE

Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.

W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.