Energa z lepszymi wynikami i jedną niewiadomą

Wynik EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. rok do roku i wyniósł 843 mln zł. Spółka podała także, że 46 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w tym okresie pochodziło z OZE. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1 proc. – wyniosły 1,9 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na dystrybucję.

Publikacja: 22.08.2025 06:00

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Mniejszy przychód

Łączne przychody w pierwszym półroczu były o 6 proc. niższe rok do roku do poziomu 10,9 mld zł. Jak tłumaczy Energa, w tym wypadku utrzymuje się jednak efekt wysokiej bazy przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny (FWRC), które w raportowanym okresie były aż o 77 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Liczone bez rekompensat z FWRC, przychody Grupy za dwa kwartały 2025 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku. Przez pierwsze półrocze 2025 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,6 TWh (wzrost 12 proc. r/r) i przesłała 11,6 TWh (wzrost 1 proc. r/r) energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła w raportowanym okresie 8,5 TWh (wzrost 1 proc. r/r).

Odrodzenie OZE

Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.

W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.

Co z Energą na giełdzie?

Nadal warzą się losy Energi na giełdzie. Zarząd Orlenu chce na przełomie października i listopada 2025 roku wypracować wspólnie z doradcą wizję rozwoju grupy Energa, aby następnie przedstawić ją interesariuszom i lokalnemu środowisku gdańskiej spółki energetycznej – poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. - Naszym celem strategicznym, o którym mówimy od dawna, jest to, żeby Energa była najsilniejszą grupą energetyczną w Polsce – powiedział prezes Fąfara podczas czwartkowej konferencji prasowej Orlenu. Orlen wystąpił na rynku do trzech renomowanych firm i zdecydowaliśmy się na wybór jednej. Decyzja zarządu będzie zatwierdzana przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu i wówczas przystąpimy do prac. Prezes Orlenu poinformował, że prace z doradcą mają potrwać około 8 tygodni. – Na przełomie października i listopada powinniśmy mieć wizję – wskazał. Po tych analizach Orlen podejmie decyzje dotyczące przyszłości jej na giełdzie lub np. wykupu pozostałych akcjonariuszy.

