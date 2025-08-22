Łączne przychody w pierwszym półroczu były o 6 proc. niższe rok do roku do poziomu 10,9 mld zł. Jak tłumaczy Energa, w tym wypadku utrzymuje się jednak efekt wysokiej bazy przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny (FWRC), które w raportowanym okresie były aż o 77 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Liczone bez rekompensat z FWRC, przychody Grupy za dwa kwartały 2025 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku. Przez pierwsze półrocze 2025 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,6 TWh (wzrost 12 proc. r/r) i przesłała 11,6 TWh (wzrost 1 proc. r/r) energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła w raportowanym okresie 8,5 TWh (wzrost 1 proc. r/r).
Czytaj więcej
Wyższy zarobek niż oczekiwano ma przynieść zwłaszcza działalność rafineryjna. Z kolei zgodnie z założeniami powinny rosnąć wyniki w obszarach: wydobycia, energetyki i detalu. Koncern planuje również istotnie zwiększyć inwestycje.
Nowa Energetyka, a więc sektor działalności obejmujący OZE, który półrocze zamknął z jednostkowym wynikiem EBITDA na poziomie 221 mln zł, była drugą pod względem udziału w skonsolidowanym EBITDA Grupy – pomimo tego, że produkcja energii elektrycznej z OZE była niższa o 19 proc. rok do roku. To przede wszystkim wynik spadku generacji w hydroelektrowniach o 54 proc., związanego z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi (szczególnie z niskimi stanami Wisły i spadkami produkcji w EW Włocławek), ale także słabszego pierwszego kwartału roku.
W drugim kwartale łączna produkcja z OZE wzrosła już o 9 proc. rok do roku, pomimo wciąż słabszych wyników elektrowni wodnych (spadek o 38 proc. r/r) – jest to zasługa zarówno farm wiatrowych, jak i znacznych wzrostów produkcji z farm fotowoltaicznych. Turbiny wiatrowe w całym półroczu poprawiły wyniki produkcji o 3 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale – już o 45 proc. Fotowoltaika z kolei w pierwszym półroczu 2025 r. wyprodukowała prawie czterokrotnie więcej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zaś w samym drugim kwartale zwiększyła ją ponad trzykrotnie.
Czytaj więcej
Szyldy Lotos, PGNiG, CPN i Petrochemia Płock pozostaną w portfelu giełdowej spółki. Spośród nich istotną rolę cały czas odgrywają zwłaszcza dwa pierwsze z wymienionych. Dziś najbardziej promowanym brandem jest Orlen Vitay.
Nadal warzą się losy Energi na giełdzie. Zarząd Orlenu chce na przełomie października i listopada 2025 roku wypracować wspólnie z doradcą wizję rozwoju grupy Energa, aby następnie przedstawić ją interesariuszom i lokalnemu środowisku gdańskiej spółki energetycznej – poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. - Naszym celem strategicznym, o którym mówimy od dawna, jest to, żeby Energa była najsilniejszą grupą energetyczną w Polsce – powiedział prezes Fąfara podczas czwartkowej konferencji prasowej Orlenu. Orlen wystąpił na rynku do trzech renomowanych firm i zdecydowaliśmy się na wybór jednej. Decyzja zarządu będzie zatwierdzana przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu i wówczas przystąpimy do prac. Prezes Orlenu poinformował, że prace z doradcą mają potrwać około 8 tygodni. – Na przełomie października i listopada powinniśmy mieć wizję – wskazał. Po tych analizach Orlen podejmie decyzje dotyczące przyszłości jej na giełdzie lub np. wykupu pozostałych akcjonariuszy.
Krajowy Plan Energii i Klimatu, a wiec tzw. mała strategia energetyczna do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. autorstwa resoru klimatu i środowiska jest na ostatnim etapie konsultacji z Ministerstwem Energii oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.
Zarząd Orlenu chce na przełomie października i listopada 2025 roku wypracować wspólnie z doradcą wizję rozwoju grupy Energa, aby następnie przedstawić ją interesariuszom i lokalnemu środowisku gdańskiej spółki energetycznej. W grę wchodzi nadal m.in. wykup mniejszościowych udziałowców i wycofanie spółki z giełdy.
Polenergia po I półroczu osiągnęła 312,9 mln zł EBITDA i 61,2 mln zł skorygowanego zysku netto. Spółka realizuje strategiczne projekty offshore i rozwija inwestycje lądowe, w tym projekty magazynów energii o mocy ok. 500 MW oraz nową farmę fotowoltaiczną o mocy 35 MW - podała spółka w komunikacie prasowym.
Ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym została zawetowana – powiedział prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że staje po stronie społecznej. Jednocześnie prezydent zapowiedział swoją ustawę o mrożeniu cen energii.