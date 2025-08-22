GPW rośnie w siłę, również finansowo

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Pretekstem do nowego rekordu okazały się dane finansowe za drugi kwartał. W tym okresie GPW zarobiła 57,7 mln zł, czyli o prawie 43 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody osiągnęły poziom 144,1 mln zł i były wyższe o ponad 19 proc. Tymczasem koszty wyniosły 90,6 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1 proc.
Przedstawiciele GPW zapowiedzieli jednak, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost kosztów. – Spodziewamy się, że ze względu na kilka elementów, w tym m.in. intensyfikację prac nad wdrożeniem GPW WATS (prace nad systemem wciąż trwają, a jego start planowany jest na 10 listopada – red.), implementację nowego systemu finansowo-księgowego oraz większe wydatki na promocję rynku, wzrost kosztów w drugiej połowie roku będzie wyższy niż wzrost zanotowany w drugim kwartale – wskazuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.
Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30 proc. w 2026 r. (z obecnych 19 proc), a następnie obniżenie jej do 26 proc. w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23 proc. od 2028 r., podał resort.
Polskie indeksy znów błysnęły. Wsparcie dla nich okazały się wyniki takich spółek jak Orlen, Cyfrowy Polsat oraz GPW
59,5 zł - tyle w pierwszej części czwartkowej sesji płacono za jedną akcję GPW. To najwyższy poziom w całej historii giełdy na giełdzie.
Od kilku tygodni rynek, prasa i media społecznościowe dyskutują o planowanej reorganizacji grupy PZU i Banku Pekao. Podnoszone argumenty bywają mniej lub bardziej trafne, niektóre pozbawione są merytorycznego sensu. Ponieważ sama transakcja jest stosunkowo skomplikowana i dostrzegam obszary braku jej zrozumienia, kilka kwestii wymaga uporządkowania i zasługuje na wyjaśnienie.
W środę byki na GPW były pod presją. Mimo, że WIG20 zakończył dzień na minusie, obraz rynkowy nie jest jednak aż tak zły.
