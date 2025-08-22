Finanse
Notowania

GPW rośnie w siłę, również finansowo

Może maklerzy nie czują hossy w pełni, ale czuje ją za to sama GPW. Widać to po wynikach operatora, a także po wycenie akcji GPW na giełdzie. W czwartek kurs spółki w trakcie sesji osiągnął nowy historyczny szczyt, a trzeba pamiętać, że nie tak dawno notowania akcji GPW zostały skorygowane o odcięcie dywidendy.

Publikacja: 22.08.2025 06:00

GPW rośnie w siłę, również finansowo

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

Pretekstem do nowego rekordu okazały się dane finansowe za drugi kwartał. W tym okresie GPW zarobiła 57,7 mln zł, czyli o prawie 43 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody osiągnęły poziom 144,1 mln zł i były wyższe o ponad 19 proc. Tymczasem koszty wyniosły 90,6 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1 proc.

Przedstawiciele GPW zapowiedzieli jednak, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost kosztów. – Spodziewamy się, że ze względu na kilka elementów, w tym m.in. intensyfikację prac nad wdrożeniem GPW WATS (prace nad systemem wciąż trwają, a jego start planowany jest na 10 listopada – red.), implementację nowego systemu finansowo-księgowego oraz większe wydatki na promocję rynku, wzrost kosztów w drugiej połowie roku będzie wyższy niż wzrost zanotowany w drugim kwartale – wskazuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
MF proponuje stawkę CIT od banków na poziomie 30 proc. w 2026, 26 proc. w 2027 i 23 proc. od 2028 r.
Finanse
MF proponuje stawkę CIT od banków na poziomie 30 proc. w 2026, 26 proc. w 2027 i 23 proc. od 2028 r.
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Czwartek na rynku: Byki pokazują moc, tak samo ja Orlen, Cyfrowy i GPW
Finanse
Czwartek na rynku: Byki pokazują moc, tak samo ja Orlen, Cyfrowy i GPW
GPW zapowiada większe wydatki, promocję ETF-ów, ożywienie NC i prace nad AI
Finanse
GPW zapowiada większe wydatki, promocję ETF-ów, ożywienie NC i prace nad AI
Prezes Pekao Cezary Stypułkowski.
Finanse
Prezes Pekao: 20 miliardów na stole. Co oznacza reorganizacja PZU i Pekao
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Środa na rynku: KGHM nie porwał, DM BOŚ wierzy w Decorę, "czarne owce" z NC
Finanse
Środa na rynku: KGHM nie porwał, DM BOŚ wierzy w Decorę, "czarne owce" z NC
Hossa napędza zyski GPW
Finanse
Hossa napędza zyski GPW