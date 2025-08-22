Rynek pracy w IT wychodzi z marazmu, ale bardzo ostrożnie

W planach na III kwartał 40 proc. spółek IT ma wzrost zatrudnienia, a tylko 17 proc. zamierza ograniczać liczbę pracowników – ten wynik najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup wskazuje, że utrzyma się widoczna w tym roku poprawa koniunktury na rynku pracy w IT. Widać ją w analizach agencji zatrudnienia Adecco. Według nich, od początku stycznia do końca lipca w polskim internecie opublikowano łącznie 228 tys. ofert pracy w IT, czyli o ponad jedną piątą więcej niż rok wcześniej. IT było też jedyną z dużych branż, która zakończyła lipiec ze wzrostem liczby ofert pracy licząc rok do roku (prawie o 8 proc. do 35,8 tys.).
Co prawda te statystyki mogą być zawyżone, gdyż część firm publikuje te same ogłoszenia na różnych portalach, ale także dane z branżowych serwisów potwierdzają zapowiadaną już jesienią zeszłego roku poprawę na rynku pracy w IT. Według działającej od połowy zeszłego roku wyszukiwarki ofert pracy w IT Czyjesteldorado.pl (integruje ogłoszenia publikowane w siedmiu branżowych serwisach rekrutacyjnych) w ciągu siedmiu miesięcy 2025 r. pojawiło się tam 93,1 tys. ofert pracy w IT. Jak szacuje Jacek Kobus, założyciel wyszukiwarki propozycji pracy w IT jest teraz nawet o połowę więcej niż przed rokiem, co potwierdza, że rynek pracy w IT po okresie spowolnienia wraca na ścieżkę wzrostu. Jednak już w nowym układzie – z mniejszą liczbą nadmiarowych ról, a większą liczbą elastycznych stanowisk wymagających szybkiej adaptacji, automatyzacji i współpracy z AI.
– Praktycznie każdy nowy projekt, który ostatnio widziałem, ma w swojej roadmapie integrację z AI w mniejszym lub większym stopniu – twierdzi Kobus. Jak wynika ze statystyk jego wyszukiwarki, wprawdzie nadal na czele listy najczęściej poszukiwanych specjalistów są programiści (Backend & Software Development), do których kierowano prawie 36 proc. ofert opublikowanych do końca lipca w siedmiu serwisach branżowych, ale w co dziesiątym ogłoszeniu szukano specjalistów Data & AI/ML.
O wpływie AI mówią też duże spółki informatyczne notowane na GPW, w tym Asseco Poland, zapewniając, że stosowanie narzędzi AI nie wpływa na zwolnienia pracowników. Wpływa natomiast na popyt na specjalistów, a zwłaszcza na jego strukturę, bo początkujących juniorów, którzy wspierali doświadczonych programistów, teraz zastępują narzędzia AI. Jak ocenia Michał Młynarczyk, szef firmy Devire, która specjalizuje się w rekrutacjach w IT, podczas gdy rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych ekspertów, to sytuacja juniorów pozostaje trudna.
– AI może obecnie wspierać nas w zwiększaniu efektywności, zwłaszcza w zakresie testowania i przygotowywania kodu. Natomiast z całą pewnością nie zastąpi naszych programistów, a tym bardziej analityków – podkreślała Karolina Rzońca – Bajorek, wiceprezes Asseco Poland ds. finansowych podczas konferencji wynikowej. Zwracała też uwagę, że w ujęciu kwartał do kwartału średnie zatrudnienie w Grupie Asseco wzrosło, i to aż o 600 FTE (w przeliczeniu na etaty).
Nie bez znaczenia jest tu niższa presja płacowa, która ułatwia spółkom IT pozyskanie nie tak już kosztownych specjalistów. Bo – jak przyznała wiceprezes Asseco Poland, firma skupia się dziś przede wszystkim na optymalizacji i analizuje różne wskaźniki w przeliczeniu na jednego pracownika. Stąd też wynikają zarówno fluktuacje, jak i dostosowanie zatrudnienia do poziomu przychodów. To ostatnie oznacza zwolnienia pracowników, choć już nie na tak dużą skalę jak w 2023 r.. W tym roku rzadziej już słychać o zwolnieniach grupowych w spółkach IT w Polsce, choć nadal się zdarzają w zagranicznych centrach usług IT. Spośród spółek giełdowych większe cięcia zatrudnienia ogłosiła na początku tego roku Huuuge Games.
Wraz z rozwojem AI pracy dla specjalistów IT będzie więcej, choć będą potrzebne inne kompetencje – ocenia Konrad Weiske, prezes giełdowej spółki Spyrosoft.
