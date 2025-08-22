Rynek pracy w IT wychodzi z marazmu, ale bardzo ostrożnie

W planach na III kwartał 40 proc. spółek IT ma wzrost zatrudnienia, a tylko 17 proc. zamierza ograniczać liczbę pracowników – ten wynik najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup wskazuje, że utrzyma się widoczna w tym roku poprawa koniunktury na rynku pracy w IT. Widać ją w analizach agencji zatrudnienia Adecco. Według nich, od początku stycznia do końca lipca w polskim internecie opublikowano łącznie 228 tys. ofert pracy w IT, czyli o ponad jedną piątą więcej niż rok wcześniej. IT było też jedyną z dużych branż, która zakończyła lipiec ze wzrostem liczby ofert pracy licząc rok do roku (prawie o 8 proc. do 35,8 tys.).

Warunek – współpraca z AI

Co prawda te statystyki mogą być zawyżone, gdyż część firm publikuje te same ogłoszenia na różnych portalach, ale także dane z branżowych serwisów potwierdzają zapowiadaną już jesienią zeszłego roku poprawę na rynku pracy w IT. Według działającej od połowy zeszłego roku wyszukiwarki ofert pracy w IT Czyjesteldorado.pl (integruje ogłoszenia publikowane w siedmiu branżowych serwisach rekrutacyjnych) w ciągu siedmiu miesięcy 2025 r. pojawiło się tam 93,1 tys. ofert pracy w IT. Jak szacuje Jacek Kobus, założyciel wyszukiwarki propozycji pracy w IT jest teraz nawet o połowę więcej niż przed rokiem, co potwierdza, że rynek pracy w IT po okresie spowolnienia wraca na ścieżkę wzrostu. Jednak już w nowym układzie – z mniejszą liczbą nadmiarowych ról, a większą liczbą elastycznych stanowisk wymagających szybkiej adaptacji, automatyzacji i współpracy z AI.

– Praktycznie każdy nowy projekt, który ostatnio widziałem, ma w swojej roadmapie integrację z AI w mniejszym lub większym stopniu – twierdzi Kobus. Jak wynika ze statystyk jego wyszukiwarki, wprawdzie nadal na czele listy najczęściej poszukiwanych specjalistów są programiści (Backend & Software Development), do których kierowano prawie 36 proc. ofert opublikowanych do końca lipca w siedmiu serwisach branżowych, ale w co dziesiątym ogłoszeniu szukano specjalistów Data & AI/ML.