Jan Strzelecki z PIE: Jesteśmy na początku "próby Trumpa"

Jakie widzi pan scenariusze dla Ukrainy i jej gospodarki?

Scenariusz pierwszy, to scenariusz w którym Amerykanie zgadzają się na dużą część postulatów rosyjskich. To wariant niebezpieczny i dla Ukrainy i dla naszej gospodarki. Pokazywałby ulotność bezpieczeństwa, którym Polska się cieszy. Jest też i drugi, na który zdaje się faktycznie liczą rynki i reagują na niego notowania akcji i walut. Zakłada on, że dopiero wymieniono się stanowiskami i będzie to dłuższy proces, prowadzący do tego aby wojna skończyła się sprawiedliwie, w tym brakiem zgody na zmianę władz w Kijowie, czy wasalizację Ukrainy, a także pozostaniem wojsk USA na wschodniej flance. Jeśli Rosja byłaby zmuszona zakończyć wojnę bez szansy na wpływanie na sytuacją wewnętrzną w Ukrainie, to polskie firmy mają szansę na zajęcie silnej pozycji w odbudowie Ukrainy.

Długoterminowo najbardziej korzystna byłaby integracja Ukrainy z UE, aby mogła przeprowadzać gruntowne reformy by stwarzały firmom równe warunki gry na tamtejszym rynku polskim firmom. Chodzi np. o wymogi środowiskowe, ale też o to, aby można było liczyć na ograniczenie korupcji, czy sprawiedliwe traktowanie firm przez sądy.

Który scenariusz pana zdaniem jest bardziej realny?

Bardzo trudno to ocenić. Jesteśmy na początku drogi tej „próby Trumpa”. Nie jest dla mnie jasne, jakie są intencje administracji amerykańskiej. Z całą pewnością konieczne jest większe zaangażowanie państw europejskich w zapewnienie bezpieczeństwa na naszym kontynencie, ale też dalsze wspieranie Ukrainy i budowa przyczółków w eksporcie, czy w sektorach, gdzie możemy trwale się umacniać.

Firmy mówią, że w Ukrainie ma miejsce „mała odbudowa”. Jakie sektory są tam już obecne, a jakie przedsiębiorstwa mogą dopiero zaistnieć?

Polska ma potencjał do odegrania swojej roli w odbudowie Ukrainy. Produkcja okien, budownictwo, ceramika wykończeniowa i budowlana, sprzęt AGD to obszary, w których jesteśmy tam silni. Ale w perspektywie długoletniej, gdy Ukraina będzie przystępowała do UE, będzie musiała inwestować w zieloną transformację, czyli technologie, które Polska też eksportuje.

Z perspektywy naszych firm są oczywiście też ograniczenia, np. rynku pracy, co będzie poważnym utrudnieniem aby wchodzić w duże projekty budowlane w Ukrainie. Obecnie, w warunkach wojennych ograniczeniem są też wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

W sumie w Ukrainie działa około 4 tys. polskich spółek w bardzo różnych sektorach: handlu detalicznym, ale też finansowym i farmaceutycznym. Jest na czym budować. Nawet w obszarze branży rolno-spożywczej handel przebiega w obie strony. Importujemy surowce, ale eksportujemy np. nabiał.