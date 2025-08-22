Oczy rynków finansowych skierowane są w piątek 22 sierpnia na sympozjum poświęcone polityce gospodarczej w Jackson Hole, gdzie Jerome Powell, prezes Fed, wygłosi przemówienie o godz. 10, czyli o godz. 16 w Polsce. Inwestorzy czekają na wskazówki nt. obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu. Na napięcie składa się kilka ważnych spraw – słabe sygnały z rynku pracy, napięcie polityczne między Powellem a Trumpem, wojna celna.

Reklama

Dlatego o tym właśnie rozmawiamy w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”, a naszemu gościowi, którym jest - Łukasz Zembik, kierownik działu Analiz, Oanda TMS Brokers - zadamy pytania o to, jakie jest dziś prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe. Co przemawia za obniżką, a co za utrzymaniem stóp na dotychczasowym poziomie. Jakie są scenariusze do 17 września, gdy Fed ogłosi decyzję o stopach procentowych. A wreszcie, jak to się odbije na kursach walut.

Rozmowę prowadzi Aleksandra Ptak-Iglewska.

Zapraszamy!