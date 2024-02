Założyciel FTX za kratkami, ofiary czeka miła niespodzianka

Czytaj więcej Analizy rynkowe Kulisy upadku szefa Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut Największa giełda kryptowalutowa świata zapłaci co prawda ponad 4,3 mld USD kar, ale zdołała wybronić swój biznes. Inwestorzy z branży wirtualnych walut spodziewają się, że rozwiązanie tej sprawy usuwa przeszkodę do dalszych wzrostów kursu bitcoina.

Od miesięcy nowy dyrektor generalny FTX, John Ray III, i jego zespół doradców restrukturyzacyjnych odzyskują gotówkę, luksusowe nieruchomości i kryptowaluty, a także śledzą brakujące aktywa. Zebrali już ponad 7 miliardów dolarów, a to nie obejmuje kosztowności, takich jak 26 milionów dolarów w prezentach i nieruchomościach dla rodziców Bankmana-Frieda, czy 700 milionów dolarów przekazanych K5 Global i założycielowi Michaelowi Kivesowi, który zainwestował gotówkę FTX w firmy takie jak SpaceX. Niektóre z tych inwestycji odnotowały gwałtowny wzrost wartości.

To miła niespodzianka dla wielu tysięcy klientów (podobno nawet miliona), którzy łącznie stracili miliardy dolarów w wyniku upadku FTX 15 miesięcy temu, kiedy giełda kryptowalut zbankrutowała w ciągu kilku dni. Biorąc pod uwagę słabo regulowany i niezabezpieczony charakter FTX - i całej branży kryptowalut - klienci ci stanęli przed realną możliwością, że zdecydowana większość ich pieniędzy wyparowała.

Czytaj więcej Kryptowaluty #WykresDnia: Czy token SOL uratuje wierzycieli FTX? Jeśli Solana będzie dalej rosnąć, wierzyciele FTX otrzymają pełną rekompensatę. A już zyskali na FTT. Sąd upadłościowy w Delaware zatwierdził sprzedaż aktywów upadłej giełdy, w tym 55,75 mln SOL, we wrześniu 2023 r.

We wrześniu ubiegłego roku zespół ds. upadłości opublikował raport w którym wykazał, że FTX posiadał cyfrowe aktywa o wartości 3,4 miliarda dolarów, z czego ponad 1,1 miliarda dolarów pochodziło z inwestycji Solana. Po tym, jak opadł kurz po bankructwie FTX, Solana odnotowała ogromny wzrost ceny. Bitcoinowa skrytka FTX, która w momencie publikacji wrześniowego raportu była warta 560 milionów dolarów, jest dziś wyceniana na ponad 1 miliard dolarów.

Inwestycje Bankmana-Frieda nie ograniczały się do kryptowalut. Wykorzystywał również pieniądze klientów do wspierania startupów, takich jak Anthropic, firma zajmująca się sztuczną inteligencją założona przez byłych pracowników OpenAI. FTX zainwestował 500 milionów dolarów w Anthropic w 2021 roku, przed boomem na generatywną sztuczną inteligencję. Wycena Anthropic osiągnęła 18 miliardów dolarów w grudniu 2023 roku, co wyceniłoby około 8 proc. udziałów FTX na około 1,4 miliarda dolarów.