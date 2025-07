Ta nieprzewidywalność, jak widać, nie przeszkadza inwestorom, również amerykańskim. S&P500 jest na szczytach, rosną ceny akcji, złota czy bitcoina. Rynki robią swoje, a politycy swoje?

Rynki zachowują się nadspodziewanie dobrze i dotyczy to praktycznie każdej klasy aktywów. I, co warte podkreślenia, dzieje się to przy wysokim poziomie stóp procentowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w Polsce. Świadczy to o tym, że płynność w globalnym systemie finansowym utrzymuje się na wysokim poziomie.

Notowaniom akcji sprzyjają poprawiające się wyniki finansowe spółek, zarówno w USA, jak i w Polsce. Warto wspomnieć o trwającym bardzo silnym zjawisku w polskim systemie finansowym, a mianowicie przepływaniu pieniędzy pomiędzy bankami a funduszami inwestycyjnymi. W pierwszym półroczu to tempo przepływu było na poziomie około 3 mld zł miesięcznie lub więcej. W lipcu ta dobra passa zostanie podtrzymana. Klienci kupują przede wszystkim fundusze dłużne, ale cieszy nas to, że rynek funduszy się znowu rozwija. Łyżką dziegciu może być to, że mimo doskonałej passy na rynkach akcji polscy inwestorzy nie chcą kupować funduszy z udziałem akcji czy też funduszy czysto akcyjnych. Nasz fundusz Quercus Lev, który ma od początku roku stopę zwrotu na poziomie plus 74 proc. notuje odpływ klientów w bieżącym roku. Historycznie nigdy z takimi prawidłowościami nie mieliśmy do czynienia.

Dlaczego klienci TFI unikają akcji?

Preferowane są strategie dłużne, bo one dają spokojne zyski powyżej oprocentowania depozytów. W tym roku spodziewamy się, że fundusze najbardziej bezpieczne osiągną stopę zwrotu między 6 a 7 proc., istotnie bijąc oprocentowanie depozytów. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze akcji, to inwestorzy takie momenty jak w tym roku raczej wykorzystują do realizacji zysku w nadziei na to, że prędzej czy później nadejdzie jakaś korekta, która da im możliwość wejścia po niższych cenach.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Rynek funduszy rośnie na wpłatach i wynikach zarządzania Ubiegły miesiąc przyniósł wyraźny wzrost aktywów pod zarządzaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych dzięki zyskom z akcji i obligacji oraz transferom oszczędności do funduszy.

Jakimi kwotami zarządza Quercus TFI? Kolejne miesiące będą też dobre dla branży TFI?

Na koniec czerwca mieliśmy 7,6 mld zł aktywów. To wzrost o około 35 proc. rok do roku. Lipiec jest kolejnym bardzo udanym miesiącem dla rynku funduszy inwestycyjnych. Zakładamy kolejny bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o napływy do wszystkich funduszy w Polsce, w tym również do funduszy Quercus. To bardzo dobry czas dla naszej branży, wreszcie się tego doczekaliśmy. Quercus TFI jest blisko publikacji wyników za drugi kwartał. Mamy nadzieję, że będą one pozytywną niespodzianką dla inwestorów.

W maju Quercus TFI podpisał znaczącą umowę o współpracy z Franklin Templeton. W planach jest połączenie z Templeton Asset Management Poland TFI. Jakie są oczekiwania, co do tej współpracy?

Cała transakcja składa się z dwóch części: połączenia z TFI Franklina w Polsce oraz podniesienia naszego kapitału, który obejmie właśnie Franklin Templeton. Po tych operacjach Franklin Templeton będzie posiadał blisko 10 proc. w kapitale Quercusa, co naszym zdaniem powinno pomóc nam w dalszym dynamicznym rozwoju, w szczególności w pozyskiwaniu klientów w kanale bankowym. Mamy nadzieję, że pozytywnie zaskoczymy w najbliższych miesiącach. Na razie sytuacja wygląda bardzo dobrze i mamy nadzieję, że zaangażowanie Franklin Templeton pomoże nam w utrzymaniu dynamicznego rozwoju firmy.