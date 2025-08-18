Condohotel czy apartament na doby

W minionych latach rynek condohoteli i obiektów z apartamentami na wynajem dynamicznie się rozwijał, szczególnie w ośrodkach wypoczynkowych. To takie adresy cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów. – W ostatnim czasie widzimy jednak wyraźne oznaki nasycenia. Popyt na takie inwestycje stopniowo słabnie, a rynek nie wykazuje już tak dużej dynamiki jak w poprzednich latach – mówi Dariusz Książak, prezes firmy doradczej Emmerson Evaluation, która opracowała raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”.