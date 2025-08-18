Condohotel czy apartament na doby

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Polskie nieruchomości wakacyjne w systemie condo coraz mocniej konkurują z ofertami inwestycji w krajach Europy Południowej. Fot. shutterstock
W minionych latach rynek condohoteli i obiektów z apartamentami na wynajem dynamicznie się rozwijał, szczególnie w ośrodkach wypoczynkowych. To takie adresy cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów. – W ostatnim czasie widzimy jednak wyraźne oznaki nasycenia. Popyt na takie inwestycje stopniowo słabnie, a rynek nie wykazuje już tak dużej dynamiki jak w poprzednich latach – mówi Dariusz Książak, prezes firmy doradczej Emmerson Evaluation, która opracowała raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Ponad 5 tys. mieszkań na wynajem z portfela Resi4Rent trafi do spółki Vantage Development. Wartość transakcji to ponad 2,4 mld zł.
Ci, którzy mają zdolność kredytową, przestają się zastanawiać nad zakupem mieszkania. Wybierają mniejsze lokale, osiedla dalej od centrum, ale chcą płacić za swoją, a nie za wynajmowaną nieruchomość.
To dobry czas na spokojne przeglądanie oferty nowych mieszkań. Jest w czym wybierać, można trafić na promocje. Nie brakuje gotowych już lokali.
Kapitał wrócił na rynek nieruchomości logistyczno–przemysłowych.
W II kwartale Polacy kupili w Hiszpanii około 1 tys. mieszkań i domów, utrzymując poziom obserwowany od kilku kwartałów. Rząd niedawno wprowadził obostrzenia na rynku najmu krótkoterminowego, wielu cudzoziemców kupuje tu jednak drugie domy.
Popyt na mieszkania się obudził, a podaż wyhamowała, deweloperzy uzyskują mniej pozwoleń. Prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli wzrost cen mieszkań – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK.