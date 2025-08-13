Gospodarka
Inflacja w Niemczech wyniosła w lipcu 2 proc., najbardziej drożały usługi

Stopa inflacji w Niemczech wyniosła w lipcu 2 proc., podobnie jak w czerwcu. Natomiast zharmonizowana inflacja HICP spadła do 1,8 proc. z 2 proc. w czerwcu. W porównaniu z czerwcem ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu r. o 0,3 proc.

Publikacja: 13.08.2025 08:57

Foto: Bloomberg

Przemysław Szubański

Stopa inflacji w Niemczech wyniosła w lipcu 2 proc. W czerwcu również wyniosła 2 proc., po wzroście o 2,1 proc. w maju i kwietniu 2025 r. – Stopa inflacji ustabilizowała się od początku roku i pozostała niezmieniona przez dwa kolejne miesiące – powiedziała Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). – Ceny energii nadal spadają, co ma negatywny wpływ na ogólną inflację. Z drugiej strony, w szczególności wzrost cen usług utrzymuje się powyżej średniej i napędza inflację – dodała.

Tanieją produkty energetyczne

Ceny produktów energetycznych były w lipcu o 3,4 proc. niższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Spadek cen energii spowolnił trzeci miesiąc z rzędu i dlatego w lipcu 2025 r. był nieco mniej wyraźny (czerwiec 2025 r.: -3,5 proc.). W lipcu 2025 r. ceny paliw silnikowych (-4,5 proc.) i energii dla gospodarstw domowych (-2,6 proc.) spadły w ujęciu rok do roku. Konsumenci w szczególności nadal korzystali z niższych cen drewna opałowego, peletu drzewnego i innych paliw stałych (-5,3 proc.) oraz oleju opałowego (-5,0 proc.). Energia elektryczna (-2,0 proc.) i ogrzewanie sieciowe (-1,8 proc.) również odnotowały spadki w ujęciu rok do roku. Z kolei gaz ziemny był nieco droższy (+0,3 proc.) niż rok wcześniej.

Wzrost cen żywności o 2,2 proc.

Ceny żywności wzrosły o 2,2 proc. rok do roku, ponownie nieznacznie przekraczając ogólną inflację. W czerwcu wzrost cen żywności był nieco niższy i wyniósł +2,0 proc. W szczególności w okresie od lipca 2024 r. do lipca 2025 r. wzrosły ceny owoców (+7,6 proc.) oraz cukru, dżemów, miodu i innych wyrobów cukierniczych (+5,6 proc.). Znaczne wzrosty cen odnotowano również w przypadku produktów mlecznych i jaj (+4,1 proc.). Wzrosty cen poniżej średniej odnotowano również w przypadku ryb, przetworów rybnych i owoców morza (+0,9 proc.) oraz pieczywa i produktów zbożowych (+0,7 proc.). Z kolei ceny warzyw, w szczególności, spadły w porównaniu z rokiem poprzednim (-3,2 proc.). Wyraźny wzrost cen odnotowano w przypadku niektórych produktów spożywczych (np. czekolady: +18,6 proc.), podczas gdy w przypadku innych odnotowano zauważalny spadek cen (np. cukru: -29,4 proc.; ziemniaków: -16,1 proc.).

Po wyłączeniu cen energii, stopa inflacji w lipcu 2025 r. wyniosła +2,6 proc., a zatem nie zmieniła się od czerwca 2025 r. Stopa inflacji z wyłączeniem cen żywności i energii, często nazywana inflacją bazową, wyniosła +2,7 proc. w lipcu 2025 r., podobnie jak w czerwcu 2025 r. Obie stopy inflacji od ponad roku przewyższają ogólną inflację, co dowodzi, że inflacja w innych ważnych grupach produktów była wyższa od średniej.

Ponadprzeciętny wzrost cen usług

Ceny usług (ogółem) były w lipcu o 3,1 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, po wzroście o 3,3 proc. w czerwcu. W okresie od lipca 2024 r. do lipca 2025 r. wzrosty cen odnotowano szczególnie w obszarze kombinowanych usług przewozowych dla osób (+11,3 proc.). Ponadprzeciętny wzrost cen odnotowano również np. w przypadku usług pocztowych i paczkowych (+9,0 proc.) oraz usług związanych z infrastrukturą socjalną (+8,2 proc.). Wiele innych usług również było znacznie droższych niż rok wcześniej, w tym ubezpieczenia (+5,8 proc.), konserwacja i naprawa pojazdów (+5,7 proc.), usługi gastronomiczne w restauracjach, kawiarniach itp. (+4,1 proc.) oraz zaopatrzenie w wodę i inne usługi związane z mieszkaniem (+3,9 proc.). Czynsze netto z wyłączeniem kosztów ogrzewania (+2,0 proc.) nadal stanowiły istotny czynnik wpływający na kształtowanie się cen usług w lipcu 2025 r. Z kolei tylko kilka usług kosztowało mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, np. loty międzynarodowe (-6,8 proc.) i usługi telekomunikacyjne (-1,4 proc.).

Wobec czerwca ceny  wzrosły o 0,3 proc.

W porównaniu z czerwcem wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w lipcu o 0,3 proc.. W letnim sezonie turystycznym wzrost cen w ujęciu miesięcznym odnotowano w szczególności w przypadku biletów na loty międzynarodowe (+12,7 proc.) oraz zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych (+10,7 proc.). Ceny energii (łącznie) wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym wyższe ceny odnotowano w szczególności w przypadku oleju opałowego i paliw silnikowych (+0,8 proc.) oraz drewna opałowego, peletu drzewnego i innych paliw stałych (+1,1 proc.). Ceny żywności (łącznie) pozostały praktycznie bez zmian (-0,1 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym przypadku ceny mięsa i przetworów mięsnych wzrosły o 0,8 proc., podczas gdy ceny świeżych owoców (-0,9 proc.) i świeżych warzyw (-1,4 proc.) spadły. Ponadto ceny odzieży spadły o 3,5 proc., co również było spowodowane sezonowością.

