Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI
Od początku istnienia bitcoina można zaobserwować powtarzające się schematy w zachowaniu jego ceny, ściśle powiązane z tzw. halvingami– procesem, w którym nagroda dla górników zostaje zmniejszona o połowę. Halvingi odbywają się mniej więcej co cztery lata, a ostatni miał miejsce 19 kwietnia 2024 roku. W dwóch poprzednich cyklach szczyt hossy następował mniej więcej 540 dni po halvingu, co wskazywałoby na pierwszą połowę października 2025 roku jako potencjalny moment osiągnięcia najwyższych cen w obecnym cyklu. Zgodnie z tą metodologią hossa na rynku kryptowalut mogłaby potrwać jeszcze około dwa miesiące.
Trzeba jednak podkreślić, że jest to wyłącznie prognoza oparta na danych historycznych. Rynki finansowe, a szczególnie rynek kryptowalut, są dalekie od pełnej przewidywalności. Coraz częściej pojawiają się opinie analityków, że cykliczność bitcoina może ulec osłabieniu ze względu na wprowadzenie w USA funduszy ETF na BTC Spot. Było to wydarzenie o dużym znaczeniu, które wpłynęło na dotychczasowe schematy– po raz pierwszy w historii bitcoin przebił szczyt poprzedniego cyklu jeszcze przed halvingiem, a nie po nim. To wyraźne odstępstwo od wcześniejszych wzorców, którego nie można ignorować.
W mojej ocenie, nie należy więc oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli w najdrobniejszych szczegółach– należy liczyć się z możliwością wcześniejszego lub późniejszego zakończenia hossy. W dużej mierze będzie to zależne od sentymentu na amerykańskim rynku akcji, z którym bitcoin pozostaje w silnej korelacji.
Do historycznego rekordu z listopada 2021 roku, wynoszącego 4870 USD, brakuje już niewiele: cena wynosi 4700 USD.
Bullish, giełda kryptowalut i właściciel serwisu CoinDesk, ustalił cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na 37 USD, powyżej oczekiwanego przedziału 32–33 USD. Cena akcji w ramach IPO daje spółce całkowitą wartość rynkową na poziomie 5,4 mld USD.
Wprowadzenie w USA jasnych zasad emisji i działania stablecoinów to krok, który ograniczy pole manewru nieuczciwym podmiotom – mówi „Parkietowi” Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery.
Potencjalnym katalizatorem dalszego wzrostu popularności kryptowlut mogą być kompleksowe regulacje prawne.
Natywna kryptowaluta sieci Ethereum, czyli Ether, od kwietniowego dołka wzrosła już o ponad 150 proc. Kto na tym korzysta?
W tej hossie bitcoin miał trzy fale wzrostowe i każda przebijała wcześniejsze szczyty mniej więcej o 50 proc. Przy tej analogii kurs może zawędrować mniej więcej na 160 tys. dolarów - Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI.