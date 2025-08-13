Sygnały, że amerykańskie podatki od importu nie w pełni przełożyły się na ceny konsumenckie, wywołały wzrost na Wall Street w poprzedniej sesji, a indeks S&P 500 zamknął się na swoim pierwszym rekordowym poziomie od dwóch tygodni.
Pomimo największego wzrostu inflacji bazowej od początku roku, inwestorzy uwzględnili niedawne osłabienie rynku pracy i zmiany w Rezerwie Federalnej, opowiadając się za potencjalnym, gołębim posunięciem banku centralnego we wrześniu.
Kontrakty terminowe na stopy procentowe odzwierciedlają obecnie 98-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, według danych zebranych przez LSEG, w porównaniu z 88,8% we wtorek. Bank centralny ostatnio obniżył koszty pożyczek w grudniu.
– Odczyt inflacji w USA był zgodny z oczekiwaniami rynku, a ryzyko spadku na rynku pracy prawdopodobnie przeważy nad obawami o inflację – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.
– Naszym podstawowym scenariuszem jest kontynuacja obniżek stóp procentowych przez Fed na wrześniowym posiedzeniu i kontynuacja obniżek o łącznie 100 punktów bazowych.
Tymczasem sekretarz skarbu USA Scott Bessent wezwał do obniżki stóp procentowych o pół punktu procentowego na kolejnym posiedzeniu Fed po utrzymującej się inflacji w USA, która spowodowała wzrosty na światowych giełdach.
O godzinie 5:35 czasu wschodniego indeks Dow Jones E-mini wzrósł o 104 punkty, czyli 0,23 proc., indeks S&P 500 E-mini o 11,5 punktu, czyli 0,17 proc., a indeks Nasdaq 100 E-mini o 54,25 punktu, czyli 0,23 proc.
Indeks zmienności CBOE, popularnie nazywany wskaźnikiem strachu Wall Street, spadł do 14,55 – najniższego poziomu od stycznia.
Akcje spółek bankowych wrażliwych na stopy procentowe, takich jak Bank of America i Citigroup, odnotowały nieznaczne wzrosty w notowaniach przedsesyjnych po tym, jak cały sektor odnotował we wtorek największy dzienny wzrost od trzech miesięcy.
Analitycy stwierdzili, że strome wypiętrzenie krzywej dochodowości po raporcie inflacyjnym może pomóc bankom w osiągnięciu zysków, ponieważ pożyczkodawcy będą mogli pożyczać taniej i udzielać pożyczek po wyższym oprocentowaniu.
Nomura jako pierwsza z firm maklerskich przedstawiła prognozę łagodzenia polityki pieniężnej po opublikowaniu danych i obecnie oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu.
Przedstawiciele Fed starają się zrównoważyć podwójny cel banku centralnego, jakim jest utrzymanie inflacji pod kontrolą, z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu zatrudnienia. Najnowsze dane ekonomiczne wskazują na najwięcej sygnałów ostrzegawczych po stronie „zatrudnienia” w ramach tego celu. Wzrost zatrudnienia spowolnił w ciągu ostatnich trzech miesięcy, podczas gdy inflacja bazowa utrzymuje się powyżej celu Fed, jakim jest 2-proc. roczna stopa procentowa, ale nie rośnie w alarmującym tempie.
Remedium Fed na spowolnienie gospodarcze są niższe stopy procentowe, które zachęcają do zaciągania pożyczek i wydawania pieniędzy, a tym samym do zatrudniania większej liczby pracowników przez firmy. Jest to przeciwieństwo jego strategii walki z inflacją, która zakłada wyższe stopy procentowe w celu spowolnienia gospodarki i przywrócenia równowagi między podażą a popytem.
– Pomimo wzrostu inflacji bazowej spodziewamy się, że Fed obniży stopy procentowe w przyszłym miesiącu, ponieważ zwraca większą uwagę na słabnący rynek pracy – napisał w komentarzu Jeffrey Roach, główny ekonomista LPL Financial.