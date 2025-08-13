Giełda kryptowalut Bullish ustaliła cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na 37 dolarów, przekraczając tym samym oczekiwany przedział od 32 do 33 dolarów, co daje jej całkowitą wartość rynkową na poziomie 5,4 miliarda dolarów.

Spółka pozyska 1,1 miliarda dolarów w ramach oferty 30 milionów akcji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów, Bullish zwiększył liczbę akcji sprzedawanych w ramach IPO z 20,3 miliona, które pierwotnie miały być sprzedawane w cenie od 28 do 31 dolarów za akcję.

Bulish przyznał swoim gwarantom, na czele z JPMorgan, Jefferies i Citigroup, 30-dniową opcję sprzedaży dodatkowych 4,5 miliona akcji. Akcje Bullish będą notowane na giełdzie nowojorskiej pod symbolem „BLSH”.

BlackRock i ARK Investment Management należący do Cathie Wood wyraziły zainteresowanie zakupem akcji o wartości do 200 milionów dolarów.

Druga próba Bullish wejścia na giełdę

Bullish, zarządzany przez byłego prezesa Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) Toma Farleya z siedzibą na Kajmanach, to giełda kryptowalut skierowana do inwestorów instytucjonalnych, łącząca zdecentralizowane protokoły finansowe z bezpieczeństwem scentralizowanej firmy.