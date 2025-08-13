Tom Farley, prezes Bullish Global
Giełda kryptowalut Bullish ustaliła cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na 37 dolarów, przekraczając tym samym oczekiwany przedział od 32 do 33 dolarów, co daje jej całkowitą wartość rynkową na poziomie 5,4 miliarda dolarów.
Spółka pozyska 1,1 miliarda dolarów w ramach oferty 30 milionów akcji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów, Bullish zwiększył liczbę akcji sprzedawanych w ramach IPO z 20,3 miliona, które pierwotnie miały być sprzedawane w cenie od 28 do 31 dolarów za akcję.
Bulish przyznał swoim gwarantom, na czele z JPMorgan, Jefferies i Citigroup, 30-dniową opcję sprzedaży dodatkowych 4,5 miliona akcji. Akcje Bullish będą notowane na giełdzie nowojorskiej pod symbolem „BLSH”.
BlackRock i ARK Investment Management należący do Cathie Wood wyraziły zainteresowanie zakupem akcji o wartości do 200 milionów dolarów.
Bullish, zarządzany przez byłego prezesa Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) Toma Farleya z siedzibą na Kajmanach, to giełda kryptowalut skierowana do inwestorów instytucjonalnych, łącząca zdecentralizowane protokoły finansowe z bezpieczeństwem scentralizowanej firmy.
Od momentu uruchomienia w 2021 roku, całkowity wolumen obrotu na platformie Bullish przekroczył 1,25 biliona dolarów (stan na 31 marca).
Bullish jest również właścicielem serwisu informacyjnego o kryptowalutach CoinDesk, który oferuje indeksy, dane i analizy kryptowalut.
To druga próba wejścia Bullish na giełdę w ciągu czterech lat od powstania, po nieudanej transakcji SPAC w 2022 r. Inwestorzy, w tym miliarder i współzałożyciel PayPala Peter Thiel, chcą wykorzystać przychylne nastawienie administracji Trumpa do kryptowalut, które ożywiło rynki kapitałowe w tym roku.
Podwyżka kapitału Bullish, wspieranej przez inwestora kapitałowego Petera Thiela, wciąż jest znacznie niższa od docelowej wyceny wynoszącej 9 mld USD w ramach nieudanej fuzji z 2021 r. i pokazuje rosnącą rolę, jaką firmy kryptowalutowe odgrywają w dynamice budowanej przez rynki IPO
W czerwcu emitent stablecoinów Circle odniósł duży sukces debiutując na giełdzie. Akcje wzrosły o 168 proc. po tym, jak firma produkująca stablecoiny i jej sprzedający akcjonariusze pozyskali prawie 1,1 miliarda dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej. Akcje otworzyły się na poziomie 69 dolarów na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE), po cenie 31 dolarów. Nastąpiło to po przeniesieniu do Nasdaq (z Toronto) Galaxy Digital Mike'a Novogratza oraz pierwszej oferty publicznej aplikacji do handlu akcjami i kryptowalutami eToro, która wyceniła ją na 5,4 miliarda dolarów. Startup BitGo, zajmujący się powiernictwem kryptowalut, oraz giełda kryptowalut Gemini również złożyły poufne wnioski o notowania na giełdzie w USA. Circle dołącza do Coinbase, Mara Holdings i Riot Platforms jako jedna z niewielu spółek zajmujących się wyłącznie kryptowalutami, notowanych na giełdzie w USA.
Wprowadzenie w USA jasnych zasad emisji i działania stablecoinów to krok, który ograniczy pole manewru nieuczciwym podmiotom – mówi „Parkietowi” Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery.