WykresDnia: Czy token SOL uratuje wierzycieli FTX?

Znaczące 39-proc. tygodniowe zyski SOL spowodowały, że wartość otwartych kontraktów terminowych SOL wzrosła do 745 mln dolarów, co stanowi najwyższy poziom od listopada 2021 r., kiedy to SOL osiągnęła swój rekordowy poziom 260 dolarów. Mimo to na rynkach kontraktów terminowych pozycje długie i krótkie z dźwignią są stale dopasowywane, dlatego niezwykle ważne jest zbadanie stopy finansowania SOL z bardziej zróżnicowanej perspektywy.

Dodatnia stopa finansowania wskazuje, że pozycje długie (kupujący) wymagają większej dźwigni, podczas gdy sytuacja odwrotna ma miejsce, gdy pozycja krótka (sprzedający) wymaga dodatkowej dźwigni, co skutkuje ujemną stopą finansowania.

Obecna stopa finansowania kontraktów terminowych SOL stanowi 0,5 proc. tygodniowego kosztu pozycji długich z dźwignią, co nie jest nadmierne, biorąc pod uwagę przeważającą dynamikę wzrostową. Jest to jednak znacząca zmiana w porównaniu z poziomami stóp finansowania obserwowanymi trzy tygodnie wcześniej, gdy za wykorzystanie dźwigni płaciły krótkie pozycje dźwigni.

Chociaż można argumentować, że rynki instrumentów pochodnych głównie napędzały wzrost SOL, istnieją solidne dowody wskazujące na wzrost w zakresie depozytów i wykorzystania zdecentralizowanych aplikacji (DApps) w ekosystemie Solana. Wskaźnik całkowitej wartości zablokowanej (TVL), który mierzy kwotę zdeponowaną w inteligentnych kontraktach firmy Solana, po sześciu kolejnych tygodniach odwrócił tendencję spadkową.

Depozyty DApps firmy Solana odnotowały 10-proc. wzrost w ciągu ostatnich trzech dni. Chociaż obecny poziom 11,1 mln SOL jest w dalszym ciągu niższy od 30 mln SOL sprzed bankructwa giełdy FTX, ta niedawna tendencja sugeruje, że najgorszy okres dla sieci Solana może być już za nami.

Aby potwierdzić, że ten ruch nie jest napędzany wyłącznie przez kilku dużych posiadaczy zawyżających TVL, należy przeanalizować liczbę użytkowników korzystających z aktywnych adresów jako proxy. Solana jest obecnie czwartym co do wielkości blockchainem w zdecentralizowanych finansach (DeFi) TVL, czemu towarzyszy 28-proc. wzrost liczby aktywnych adresów. Co ciekawe, ten wzrost aktywności nastąpił, gdy konkurenci doświadczyli spadków, a według DappRadar lider rynku Ethereum odnotował 22-proc. spadek liczby aktywnych użytkowników DeFi.