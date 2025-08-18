Wzrost kredytów uratuje zyski banków?

Hasłem przewodnim mijającego sezonu wyników banków okazało się, trochę niespodziewanie odbicie w sprzedaży kredytów w II kwartale. Podczas konferencji prezesi jeden po drugim podkreślali sukcesy w tym obszarze – a to rekord pod względem wartości pożyczek konsumenckich, a to podwojenie wartości nowych hipotek, a to dwucyfrowe wzrosty w finansowaniu dla firm.
Takie trendy widać zresztą nie tylko w kilku największych bankach, ale też w zasadzie w całym sektorze, choć może tu ożywienie nie jest aż tak imponujące. Według danych podawanych przez Narodowy Bank Polski, łącznie sprzedaż kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w II kwartale tego roku wyniosła 23,3 mld zł i była o 26 proc. wyższa niż przed rokiem, a pożyczki na cele konsumpcyjne wzrosły o 28 proc. – do 33,7 mld zł. Relatywnie słabej wypadły kredyty dla przedsiębiorstw – 44,4 mld zł w II kwartale i wzrost o 7,6 proc. rok do roku, ale to i tak lepiej niż w I kwartale, gdy ta pozycja mocno spadła w ujęciu rocznym.
Po dobrych wynikach sprzedażowych w ostatnich miesiącach bankowcy mają też nadzieję, że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza. I zgodnie jak jeden mąż prognozują spore ożywienie akcji kredytowej. Ma to wynikać z jednej strony z oczekiwanego zapowiadanego już od dawna boomu inwestycyjnego w gospodarce (a im więcej firmy inwestują, tym więcej pożyczają), a z drugiej – obniżek stóp procentowych i i tańszego pieniądza (to powinno zachęcić konsumentów do aktywniejszego korzystania z pożyczek).
Cezary Stypułkowski, prezes Pekao podkreślał, że pozytywne trendy z II kwartału widać też było w lipcu, i w związku z tym spodziewa się istotnego wzrostu akcji kredytowej. – Lada dzień uruchomi się duży popyt na kredyty hipoteczne. Szacujemy, że „odłożony” popyt, sięgający nawet 70 mld zł, „wyleje” na rynek w najbliższym roku–dwóch latach – uzupełniał Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Pekao.
– Spodziewamy się boomu inwestycyjnego w tym roku – mówił Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP podczas czwartkowej konferencji wynikowej. – Prognozujemy, że inwestycje powinny w całym 2025 roku wzrosnąć o 8,7 proc., a jeśli w pierwszym półroczu mieliśmy nieco mniej, to znaczy, że drugie półrocze pewnie będzie dwucyfrowe. I tutaj musimy być na to przygotowani po stronie płynności, kapitału, jak też cen i produktów, które oferujemy naszym klientom – zapewniał.
Duży nacisk, jaki prezesi kładą na oczekiwania co do rozruszania się akcji inwestycyjno-kredytowej, jest zupełnie zrozumiały. Bo oznaczałoby to lepsze perspektywy dla inwestycji i dla wzrostu gospodarczego, a także oczywiście dla samych banków, dla których kredyt to podstawa działania i zarobków. Przy czym może to być szczególnie istotne w okresie spadających stóp procentowych – być może bankowcy po cichu liczą, że boom na kredytach zrekompensuje ubytki w ich zyskach z tego tytułu.
Taki mechanizm zdaje się zadziałał już w II kwartale. Wynik netto sektora za okres kwiecień–czerwiec br. wyniósł 11,6 mld zł i był tylko ciut niższy (ledwie o 1 proc.) niż w I kwartale, chociaż w zasadzie od kwietnia poziom rynkowych stóp procentowych był o 0,5 pkt proc. niższy. Czy nadzieje banków, że wzrost kredytów ochroni ich zyski przed dużym spadkiem, są jednak zasadne? Ekonomiści, z którymi rozmawialiśmy, są tu nieco sceptyczni, przy czym zaznaczają, że sytuacja wcale nie jest zero-jedynkowa.
– Rozumiem te oczekiwania, ale na razie to trochę zaklinanie rzeczywistości – komentuje Kamil Stolarski, analityk Santander BM. – Po pierwsze, utrzymanie niemal rekordowo wysokich zysków sektora w II kwartale wcale nie było efektem wysokiej sprzedaży kredytów w tym okresie. Po drugie, raczej trudno spodziewać się nagłej zmiany trendów i boomu kredytowego wśród firm, dopóki finansowanie z KPO pozostaje atrakcyjną alternatywą – wskazuje Stolarski.
Analityk wyjaśnia, że dla wyników finansowych banków kluczowy jest cały portfel kredytowy, a nie tylko sprzedaż w danym okresie (nowe udzielone kredyty zwiększają ten portfel, ale jednocześnie część zobowiązań jest spłacana i znika z bilansów). Portfel kredytowy też rośnie, ale relatywnie wolno, wolniej niż np. gospodarka (w ujęciu nominalnym). Na koniec czerwca łączna wartość kredytów dla sektora niefinansowego wynosiła ok. 1,22 bln zł i było to o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej.