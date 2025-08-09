Rynek w przełomowym momencie

Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery
To prawda, ostrzeżenia były głośne i częste, ale dane nie potwierdzają, że kryptowaluty to główne narzędzie przestępców finansowych. W 2024 r. pranie pieniędzy z udziałem kryptowalut stanowiło zaledwie ok. 0,05 proc. wszystkich transakcji w tym ekosystemie (Chainalysis Crypto Crime Report 2024), podczas gdy według raportu EY i szacunków UNODC w systemie bankowym udział nielegalnych przepływów może sięgać aż 2–5 proc. światowego PKB. Ponadto, jak wynika z analiz CoinMarketCap i Chainalysis, kryptowaluty stanowią obecnie ok. 3,5 proc. światowych zasobów pieniężnych, a ich udział w wartości przestępczości finansowej to ledwie 0,8–2,5 proc. Pozostała część oczywiście odpowiada udziałowi walut fiducjarnych. Dlaczego więc kryptowaluty nie są tak skutecznym narzędziem dla przestępców? Przede wszystkim dlatego, że większość z nich działa w publicznych łańcuchach bloków, czyli tzw. blockchainach. Oznacza to, że każda transakcja jest zapisana w ogólnodostępnym, niezmienialnym rejestrze. Można ją prześledzić, krok po kroku, od początku istnienia danego portfela. Dla organów ścigania i analityków to ogromna przewaga w porównaniu z na przykład gotówką, której przepływów nie da się cofnąć ani sprawdzić po czasie. Ponadto coraz więcej podmiotów zajmujących się wymianą kryptowalut wdrożyło rygorystyczne procedury KYC (Know Your Customer)/AML (Anti-Money Laundering); maleje też znaczenie rozwiązań typu „privacy coins”, które według danych CoinMarketCap stanowią mniej niż 1 proc. kapitalizacji rynku i są usuwane z głównych giełd.
Na podstawie dostępnych danych nie da się precyzyjnie określić, jaki procent kryptowalut skradzionych przez hakerów jest później odzyskiwany. Jak podaje Chainalysis w „Crypto Crime Report 2025”, mimo rosnących możliwości analizy blockchainu, „zdecydowana większość skradzionych aktywów pozostaje nieodzyskana”. W poprzednim raporcie (za 2023 rok) firma szacowała, że z 1,7 miliarda dolarów skradzionych w cyberatakach, ok. 1,1 miliarda nadal nie zostało odzyskane, co mogłoby sugerować odzyskanie ok. 35 proc., jednak raport zastrzega, że to dane niepełne i mogą nie obejmować wszystkich przypadków ani metod odzyskiwania.
Skuteczne śledzenie przepływów kryptowalut wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Bez ich posiadania nietrudno o błędne interpretacje danych z blockchaina, które mogą prowadzić do poważnych pomyłek, zarówno na etapie identyfikacji podejrzanych adresów, jak i przy formułowaniu wniosków dowodowych.
Czas reakcji również odgrywa kluczową rolę. Im szybciej incydent zostanie zgłoszony i podjęte zostaną odpowiednie działania, tym większa szansa na zablokowanie skradzionych środków.
Sukces w takich sprawach najczęściej jest wynikiem współpracy pomiędzy pokrzywdzonym, ekspertami zajmującymi się analizą kryptowalut a podmiotami trzecimi w tym giełdami, które coraz częściej wdrażają procedury umożliwiające szybką identyfikację i zamrożenie środków pochodzących z przestępstw.
Czytaj więcej
Tajemniczy twórca bitcoina, czyli osoba kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, mogłaby obecnie zająć 11. miejsce w rankingu globalnych miliarderów „Forbesa”. Jego majątek sięgał w poniedziałek 128,9 mld USD. Stał się on większy od majątku Michaela Della, prezesa firmy Dell Technologies, dysponującego aktywami wartymi 125,3 mld USD.
Śledzenie przepływów kryptowalut odbywa się przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych. Najbardziej znane to Chainalysis, TRM Labs, CipherTrace, Elliptic i Crystal Blockchain oraz wiele innych. Narzędzia te umożliwiają wizualizację ruchu środków pomiędzy adresami, ocenę ryzyka powiązania z działalnością przestępczą, a także identyfikację podmiotów, takich jak giełdy, kantory, miksery czy rynki darknetowe.
Dzięki takim systemom analityk może śledzić historię adresu, przypisać go do konkretnego typu działalności lub instytucji, a czasem nawet do osoby fizycznej, jeśli wcześniej nastąpiła identyfikacja w procesie KYC, czyli Know Your Customer. Dodatkowo służby coraz częściej współpracują z operatorami sieci, firmami z branży cyberbezpieczeństwa oraz z innymi państwami, by uzyskać dane pomocnicze, na przykład numery IP, dane logowania czy ślady cyfrowe w sieci TOR.
Różne kryptowaluty różnią się pod względem przejrzystości, część z nich opiera się na w pełni publicznych rejestrach transakcji, inne natomiast wprowadzają rozwiązania zwiększające prywatność użytkowników. To wpływa na skalę trudności ich analizy.
Z oczywistych względów nie wskażę konkretnych mechanizmów ani przykładów, które utrudniają identyfikację przepływów. Nagłaśnianie takich informacji mogłoby ułatwić działania osobom chcącym uniknąć odpowiedzialności. Moim celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa, nie podpowiadanie, jak je omijać. Dlatego jako ekspert z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a obecnie reprezentując firmę Mediarecovery, prowadzę szkolenia i konsultacje dotyczące zastosowania narzędzi do analizy blockchainu i śledzenia transakcji kryptowalutowych skierowane do przedstawicieli sektora finansowego, kancelarii prawnych i innych zainteresowanych.
Czytaj więcej
Duży popyt ze strony ETF-ów przyczynił się do tego, że notowania najpopularniejszej kryptowaluty przebiły poziom 123 tys. dolarów. Wzrostom wyraźnie sprzyja to, że Kongres USA wziął się do prac nad ustawami, które uczynią regulacje jaśniejszymi.
Z mojego doświadczenia wynika, że przekonanie o pełnej anonimowości w świecie kryptowalut to jeden z najczęstszych mitów. Owszem, transakcje w wielu sieciach nie są bezpośrednio powiązane z imieniem i nazwiskiem użytkownika, ale to nie oznacza, że są niewidoczne. Wręcz przeciwnie, większość blockchainów działa w oparciu o zasadę pełnej przejrzystości, co oznacza, że każdy może prześledzić historię transakcji danego adresu.
To, czy uda się powiązać adres z konkretną osobą, zależy od wielu czynników, w tym od tego, jak użytkownik korzysta z giełd, portfeli czy usług dodatkowych oraz samej wiedzy osoby analizującej konkretny przypadek. Współczesne narzędzia analityczne potrafią łączyć te informacje i w wielu przypadkach prowadzą do identyfikacji. Dlatego nie mówię o anonimowości, a mówię raczej o pseudonimowości, która daje pozór prywatności, ale nie gwarantuje jej w 100 proc.
Moim zdaniem uchwalenie ustawy Genius to przełomowy moment dla rynku kryptowalut. Przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wprowadzenie jasnych zasad emisji i działania stablecoinów to krok, który ograniczy pole manewru dla nieuczciwych podmiotów.
Z perspektywy śledczej i regulacyjnej cieszy mnie także, że ustawa przewiduje obowiązki raportowe, audyty rezerw oraz nadzór zarówno federalny, jak i stanowy. To oznacza, że legalnie działający emitenci stablecoinów będą musieli operować w znacznie bardziej przejrzystym otoczeniu.
W każdej regulacji znajdą się grupy, które odczują jej skutki bardziej dotkliwie. W przypadku ustawy Genius będą to emitenci stablecoinów i firmy działające w ekosystemie kryptowalut. Aby pozostać na rynku, będą musieli ponieść większe nakłady na zgodność z przepisami, audyty, rezerwy i nadzór regulacyjny.
Europa nie tylko idzie w podobnym kierunku co Stany Zjednoczone, ale nawet je wyprzedza. Unia Europejska jako pierwsza na świecie przyjęła kompleksowe rozporządzenie regulujące rynek kryptowalut: MiCA, czyli Markets in Crypto-Assets Regulation. MiCA wprowadza obowiązek licencjonowania firm świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów, określa zasady dotyczące przejrzystości działania, ochrony środków klientów, przeciwdziałania manipulacjom rynkowym oraz szczegółowe regulacje dla emisji i obrotu stablecoinami. Firmy będą musiały jasno informować użytkowników o ryzykach, prowadzić działania zgodne z interesem klienta i zapewniać odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa.