Presja cenowa wzrosła w przypadku samochodów używanych i ciężarówek (4,8 proc. wobec 2,8 proc. w czerwcu), usług transportowych (3,5 proc. wobec 3,4 proc.) oraz nowych pojazdów (0,4 proc. wobec 0,2 proc.), podczas gdy inflacja w przypadku żywności ustabilizowała się (2,9 proc. wobec 2,9 proc.). W przypadku mieszkań inflacja nieznacznie spadła (3,7 proc. wobec 3,8 proc.), a koszty energii spadły bardziej (–1,6 proc. wobec –0,8 proc.). Ceny benzyny (–9,5 proc. wobec –8,3 proc.) i oleju opałowego (–2,9 proc. wobec –4,7 proc.) nadal spadały, podczas gdy ceny gazu ziemnego pozostały wysokie (13,8 proc. wobec 14,2 proc.).
Kontrakty terminowe na złoto osiągnęły w piątek rekordową cenę po tym, jak ogłoszono, że USA nałożyły cła na import sztabek o wadze 1 kg. Tymczasem cena złota na rynku spot utrzymała się na drodze do drugiego z rzędu tygodniowego wzrostu.
W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI wzrósł o 0,2 proc., nieznacznie poniżej czerwcowego wzrostu o 0,3 proc., który był najsilniejszy od stycznia i zgodny z oczekiwaniami. Tymczasem inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, przyspieszyła do pięciomiesięcznego maksimum na poziomie 3,1 proc., w porównaniu z 2,9 proc. w czerwcu i powyżej prognoz na poziomie 3 proc.. Miesięczny wskaźnik CPI bazowy wzrósł o 0,3 proc., zgodnie z oczekiwaniami, co stanowi największy wzrost od sześciu miesięcy, po poprzednim wzroście na poziomie 0,2 proc.
– Rynek czerpie dużo otuchy z danych, które okazały się nieco niższe od oczekiwań. Na pierwszy rzut oka potwierdza to przytłaczający konsensus co do obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu, jednak jesteśmy w tej kwestii nieco ostrożni – powiedział Ben Laidler, dyr. ds. strategii kapitałowej w Bradesco BBI.
– Jeśli spojrzeć na dane bazowe, to może nie są one aż tak pewne, jak mogłoby się wydawać rynkowi. Nie uważamy, że ten raport jest tak dobry, jak początkowo przewidywał rynek. Więcej informacji uzyskamy na sympozjum w Jackson Hole, gdzie Powell udzieli nam wskazówek co do tego, co wydarzy się we wrześniu – dodał.
– Jak dotąd wygląda na to, że dolar amerykański traci na wartości w wyniku wskaźnika CPI, który zasadniczo odpowiada oczekiwaniom. Rynki zdają się być skłonne do uwzględnienia w cenach więcej niż jednej obniżki stóp procentowych w tym roku, ale te dane sugerują, że inflacja nadal rośnie, choć w wolnym tempie – stwierdził Juan Perez, dyr. ds. handlu w Monex.
Spekulacje na temat skali obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nabrały nowego rozpędu po opublikowaniu raportu o zatrudnieniu za lipiec, który okazał się znacznie słabszy od oczekiwań. Prawdopodobieństwo wrześniowej obniżki gwałtownie wzrosło.
Kontrakty terminowe na akcje odnotowały wzrosty po opublikowaniu raportu, podczas gdy rentowność obligacji skarbowych była w większości niższa.
– Cła są widoczne, ale na razie z pewnością nie wyskakują z orbity – powiedział w CNBC były ekonomista Białego Domu Jared Bernstein. Bernstein pełnił funkcję w administracji byłego prezydenta Joe Bidena.
Raport pojawia się w krytycznym momencie zarówno dla gospodarki, jak i dla samego Biura Statystyki Pracy (BLS), które spotkało się z krytyką Trumpa za rzekome uprzedzenia polityczne. Trump zwolnił poprzedniego komisarza BLS po zaskakująco słabym lipcowym raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem, opublikowanym na początku tego miesiąca, a w poniedziałek zapowiedział nominację E.J. Antoniego, krytyka biura, na nowego szefa.
Podczas gdy trwała polityczna rozgrywka, urzędnicy Fed uważnie obserwowali wskaźniki inflacji, rozważając kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych we wrześniu.
Otwarte pozostaje pytanie, czy cła spowodują jednorazowy wzrost cen, czy też doprowadzą do trwałego wzrostu inflacji. Ekonomiści generalnie postrzegają skutki ceł jako te pierwsze, choć szeroki zakres pozycji objętych edyktami Trumpa wzbudził obawy, że efekt ten może być bardziej długotrwały.
Prezydent Donald Trump ma w tym tygodniu obsadzić stanowiska jednego z gubernatorów Fedu oraz szefa kluczowego urzędu statystycznego.
Pomimo rosnącej inflacji oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu i o kolejne 25 punktów bazowych w październiku.
Ceny na rynku kontraktów terminowych silnie wskazują na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Jednak wiele danych, które napłyną do tego czasu, może wpłynąć zarówno na decyzję o tym posiedzeniu, jak i na dalszy kurs banku centralnego. Przedstawiciele Fed ostatnio wyrażają coraz większe zaniepokojenie rynkiem pracy, co źle wróżyłoby obniżkom stóp procentowych.
Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) nie jest głównym narzędziem prognozowania inflacji przez Fed. Bank centralny korzysta z indeksu cen wydatków konsumpcyjnych Departamentu Handlu, ale CPI, a także indeks cen producenta, który zostanie opublikowany w czwartek, wpływają na te obliczenia.