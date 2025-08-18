Firmy
Polską kolej dopadła konkurencja

We wrześniu między Krakowem a Warszawą zacznie jeździć czeski RegioJet. Będzie podbierać pasażerów PKP Intercity.

Publikacja: 18.08.2025 06:00

Dynamiczny rozwój Leo Express to efekt mądrze otwieranego od półtorej dekady rynku w Czechach, gdzie powstają liczne rodzime spółki, które następnie dokonują ekspansji zagranicznej.

Foto: Fot. shutterstock

Adam Woźniak

Pojawienie się we wrześniowym rozkładzie jazdy pociągu czeskiego przewoźnika RegioJet na trasie między Krakowem a Warszawą zapowiada wyczekiwane latami zmiany na polskiej kolei. Rozbicie monopolu PKP Intercity i dopuszczenie zagranicznej konkurencji powinno doprowadzić do wzrostu punktualności (w czerwcu jedna czwarta pociągów PKP Intercity była opóźniona), zwiększenia komfortu podróży i spadku cen.

Wiele zależy, jak głęboko i w jakim tempie pójdą zmiany. Choć RegioJet nie potwierdza jeszcze swojego pociągu w relacji Kraków – Warszawa, to oficjalnego komunikatu należy się wkrótce spodziewać. Zarządzająca infrastrukturą i przydzielająca miejsce na torach spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) poinformowała nas w środę, że już realizuje zamówienie przewoźnika. Na razie RegioJet będzie jeździł pomiędzy Krakowem a Warszawą od 18 września do 25 października 2025 r. Odjazd z Krakowa przewidziany jest o godz. 8.49, a ze stacji Warszawa Wschodnia do Krakowa około godz. 14.30.

