Obniżka stóp NBP w szczycie inflacji?

A bankom wciąż nowe depozyty nie są potrzebne. Nie ma późniejszych danych Komisji Nadzoru Finansowego niż sierpniowe. A wtedy – uwaga – wskaźnik kredyty/depozyty wzrósł do poziomu… 61,4 proc. I Polacy mniej kwapią się do pożyczania pieniędzy. Według danych NBP zadłużenie netto sektora gospodarstw domowych wzrosło we wrześniu o 0,9 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 796,1 mld zł, a od początku roku zwiększyło się tylko o niecałe 19,5 mld zł. Nic zatem dziwnego, że banki preferują w ofercie lokaty promocyjne – wyżej oprocentowane niż standardowe, ale za to o niskiej maksymalnej wartości, a przede wszystkim z warunkami: dla nowych klientów zakładających konta, z koniecznością aktywnego z nich korzystania.