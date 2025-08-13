W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo, zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc. – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Realny PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.
W I kw. tego roku nasz PKB wzrósł o 3,2 proc., a w II kwartale poprzedniego roku – również 3,2 proc. Dane GUS z tzw. szybkiego szacunki mają charakter wstępny (mogą być przedmiotem rewizji), i nie dostarczają też wiedzy na temat struktury wzrostu PKB – te informacje poznamy dopiero we wrześniu.
Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,4% r/r w II kw. 2025 r. (wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.
Europejski fundusz odbudowy unijnych gospodarek po pandemii okrzyknięto drugim planem Marshalla. Znacząca część pieniędzy trafi do Polski.
Gdyby polski budżet było na to stać, moglibyśmy w ogóle zrezygnować z podatków, ale jeśli nas nie stać, to trzeba pytać czemu służyć mają kolejne ulgi – komentują ekonomiści prezydencki pomysł dużych ulg dla rodziców.
Nieustannie zadziwia mnie, że emigracja uchodźcza z Ukrainy tak dobrze zadomowiła się na naszym rynku pracy – mówi prof. Paweł Strzelecki, wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, ekspert ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
– Jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, że jakąś formę podatku majątkowego – który mógłby np. finansować zbrojenia – powinniśmy chyba wprowadzić. Płacenie podatków to też forma patriotyzmu. Nie tylko machanie flagą – mówi dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Inwestycje w zielone technologie przynoszą niższe zyski, ale bronią się potencjałem i stabilnością.