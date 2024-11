Polacy wybierają bezpieczne inwestycje, Hindusi podejmują ryzyko

Polacy unikają niepewności

Badanie pokazuje, że Polacy do „skarbonki” odkładają blisko 15 proc. miesięcznego dochodu, Amerykanie 21 proc., a Hindusi nawet 35 proc. W Polsce najwięcej oszczędzają młodzi do 34. roku życia oraz osoby z tytułem licencjata lub wyższym. Najmniej osoby powyżej 55. roku życia i z wykształceniem zawodowym. Okazuje się, że kobiety i mężczyźni w naszym kraju oszczędzają w niemalże równym stopniu. Z kolei w USA to mężczyźni oszczędzają więcej, a w Indiach kobiety.

Polacy chętniej niż Hindusi czy Amerykanie inwestują w nieruchomości i obcą walutę. Z kolei bardziej sceptycznie od mieszkańców USA podchodzimy do emerytalnych programów oszczędnościowych, a Hindusi znacząco wyprzedzają nas w korzystaniu z nowych form inwestowania, takich jak kryptowaluty.

– W stosunku do Polaków i Amerykanów obywatele Indii są skłonni do podejmowania większego ryzyka, a co za tym idzie, bardziej decydują się na różne formy inwestowania, a ich oszczędności są bardziej zdywersyfikowane. Podkreśla to znaczenie czynników kulturowych. Polacy unikają niepewności, dlatego wybierają bezpieczne formy oszczędzania i inwestowania. Z kolei Hindusi mają podejście długoterminowe i wybierają różne formy inwestycji. Amerykanie natomiast wykazują bardziej krótkoterminowe podejście, które w połączeniu z hedonizmem i indywidualizmem prowadzi do silnej preferencji inwestowania w płynne formy, czyli takie, które potem szybko można wymienić na gotówkę bez utraty wartości – dodaje badaczka.

Rumuni lubią kredyty

Z raportu Young Money Matters, przygotowanego przez Cook Communications, wynika, że w Polsce jedna czwarta osób z pokolenia Z i milenialsów posiada oszczędności wystarczające jedynie na pokrycie jednego miesiąca wydatków lub mniej. Blisko 32 proc. młodych Czechów ma podobnie ograniczone zasoby, a w Rumunii aż 54 proc. nie ma oszczędności na więcej niż miesiąc życia.

72 proc. młodych Polaków przechowuje swoje oszczędności w gotówce lub na rachunkach bieżących, a 57 proc. korzysta z kont oszczędnościowych. W Rumunii 57 proc. respondentów trzyma oszczędności w gotówce, a 34 proc. posiada konta oszczędnościowe. W Czechach jest to odpowiednio 74 proc. i 69 proc.