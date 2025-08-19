Dolar patrzy już na bankierów centralnych

Z dużej chmury mały deszcz. Tak można opisać reakcję rynku walutowego na wydarzenia z Alaski. Spotkanie Trump – Putin nie przyniosło przełomu. Co prawda o geopolityce nadal nie można zapominać, ale wydaje się, że w najbliższych dniach uwaga inwestorów skupi się jednak na innych kwestiach.

Jackson Hole na tapecie