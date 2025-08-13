Konsensus rynkowy przewidywał 3,4% wzrostu PKB w II kw. br.

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4% rok do roku wobec wzrostu o 3,2% w analogicznym okresie 2024 r." - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3%, podał także GUS.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 1 września 2025 r., podał GUS.